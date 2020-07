V Beskydech zasáhl blesk dva policisty, jeden vážně zraněn

Staré Hamry (Frýdecko-Místecko) - Dva policisty v Beskydech na Frýdecko-Místecku v neděli zasáhl blesk. Jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Elektrický proud mu způsobil rozsáhlé popáleniny na trupu, rukou a nohou. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Policisté měli službu v terénu. Podle informací ČTK nešlo o žádný konkrétní zákrok. Blesk je zasáhl okolo 17:00 nedaleko Starých Hamrů. "Čtyřiatřicetiletého muže energie blesku odhodila a pravděpodobně ztratil na nějakou dobu vědomí. Později však dokázal začít poskytovat první pomoc svému kolegovi," řekl Humpl. Dodal, že o rok starší policista byl po události v bezvědomí, patrně mu selhal krevní oběh.

Policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla, že policista ležel na zemi a nereagoval na žádné podněty. Na tísňovou linku volal muž, kterého na místě oslovil první z policistů, jenž svému kolegovi pomáhal. "Tento muž se poté neprodleně k oživování přidal. Policistu se podařilo oživit a společně s další dvojicí mužů zraněného kontrolovali až do příjezdu zdravotníků," uvedla Štětínská.

I přes pokračující bouřku se na místě podařilo přistát vrtulníku letecké záchranné služby. "Pacient byl v té době v bezvědomí, ale s pravidelnou srdeční akcí. Jeho stav zůstával život ohrožující. Zasahující lékař u něj při vyšetření zjistil popáleniny," doplnil Humpl.

Záchranáři měli na ošetření pacienta velmi málo času. Bouřka v okolí zesílila, hrozilo, že by vrtulník nemohl se zraněným odletět. Policistu přepravil do ostravské fakultní nemocnice. "Pacient je ve velmi vážném stavu," řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Humpl dodal, že druhého policistu zásah bleskem poranil méně. Po nezbytném ošetření na místě ho sanitka převezla do frýdecko-místecké nemocnice.