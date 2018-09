Ostrava - V Beskydech dnes v noci napadl první sníh nadcházející zimy. Sněhový poprašek byl ráno patrný například na Lysé hoře, které se přezdívá královna Moravskoslezských Beskyd a s nadmořskou výškou 1323 metrů je nejvyšším vrcholem regionu. Drobná sněhová pokrývka ale na vrcholu vydrží jen krátce, podle meteorologů se totiž chystá oteplení. ČTK to dnes řekl Tomáš Ostrožlík z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

"V noci byly nějaké přeháňky, aktuálně je na Lysé hoře ale už jen zataženo a srážky se tam nevyskytují. Teplota je ale minus jeden stupeň Celsia, takže tam zatím zůstává nesouvislá mokrá pokrývka," uvedl Ostrožlík. Podle něj byly sněhové přeháňky ve výšce zhruba 1000 metrů nad mořem, sníh se tak v Beskydech objevil například i na vrcholku Smrku, Travného nebo Kněhyně.

"Už neočekáváme srážky, dnes ještě nějaké přeháňky, ale potom už srážky neočekáváme. Od středy se začne oteplovat, už to bude znát, teplota bude vyšší o nějaké tři stupně než dnes. Ráno ale bude studené, to bude nejchladnější ráno, teploty někde kolem plus dvou stupňů a v horských údolích mohou být až kolem minus dvou stupňů," uvedl Ostrožlík. Výrazně teplejší pak bude čtvrtek, kdy teploty odpoledne vystoupají až ke dvaceti stupňům Celsia. "Sníh tak na horách vydrží maximálně dnes, ale ve středu už bude pryč," dodal meteorolog.

Na hřebenech Krkonoš sněžilo už v noci na pondělí. Teploty tam klesly mírně pod nulu. Na Sněžce ve výšce 1603 metrů nad mořem byly minus dva stupně.