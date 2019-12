V Beskydech a Jeseníkách budou působit policejní lyžařské hlídky

Ostrava (Frýdecko-Místecko) - Moravskoslezská policie spustila projekt lyžařských hlídek. Speciálně vybavení policisté budou během zimy působit na sjezdovkách, horských stezkách či v okolí chatových osad. Letos zatím jen v Beskydech, od ledna i v Jeseníkách. Každý den budou v terénu minimálně dvě dvoučlenné hlídky, řekl novinářům ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Letos na jaře policisté ze zájemců z řad členů moravskoslezské pořádkové policie vybírali vhodné adepty. "Rozhodující byla fyzická způsobilost. Běželi jsme například v lyžácích po sjezdovce. Do kopce," řekla dnes ČTK Lenka, jediná policistka z vybraných zájemců. Do výběrového řízení se přihlásila, protože má ráda sport a je pro ni příjemné ho spojit s prací. U policie pracuje sedm let.

Celkem se do projektu lyžařských hlídek přihlásilo 40 adeptů. Vedení policie ve spolupráci s Horskou službou Beskydy vybralo 15 z nich. Členem týmu je navíc ještě instruktor a velitel. Každý z nich je vybaven zimním oblečením a lyžařským vybavením, připraveni budou také na volný pohyb v terénu, takzvaný skialpinismus.

Kužel uvedl, že policisté nebudou působit jen na sjezdovkách. Během dvanáctihodinové služby navštíví dvě lyžařská střediska. Část pracovní doby budou preventivně působit na sjezdovce, pomáhat mohou například i s řízením dopravy. "Pak vyrazí na obhlídku chatových oblastí, které jsou během zimy často opuštěné," dodal šéf moravskoslezských policistů.