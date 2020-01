V Berouně dnes předají audiovizuální ceny Trilobit

Beroun - V Berouně se dnes uskuteční předání audiovizuálních cen Trilobit, které udílí Český filmový a televizní svaz FITES. Do finále audiovizuálních cen Trilobit poslala porota 31 hraných a dokumentárních snímků ze 166 přihlášených děl. Mezi nimi jsou tituly jako Jiří Suchý: Lehce s životem se prát, Národní divadlo: Mýtus a realita, Chvilky, Moje století nebo pořad Reportéři ČT. Do finále hraných filmů se dostaly snímky Nabarvené ptáče, Staříci, Bez vědomí, Ostrým nožom, Chvilky, Sněží a Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři. V kategorii animovaný film je finalistou snímek Dcera, který postoupil do užších nominací na cenu americké filmové akademie Oscar.

Novinkou letošního ročníku je i kritická Zcela zvláštní cena poroty - Zlatý citron, o niž se podělí tři adepti ze tří různých mediálních institucí.

Předání audiovizuálních cen Trilobit se uskuteční v Kulturním domě Plzeňka v rytmu swingu. Hostem bude Original Vintage Orchestra Petra Kroutila. Scéna opět vsadí na polopropustnou projekční plochu, která nabídne ukázky oceněných filmů a představí tvůrce. Prostřídají je krátká videa s protagonisty večera. Den udílení Trilobitů zahájí doprovodný program Dopoledne s Večerníčkem v Městském kině Beroun, na který je vstup zdarma. Večerem počtvrté provede herec a moderátor Martin Myšička. Ceremoniál odvysílá Česká televize ve zpožděném přenosu na programu ČT art.

Loni hlavní cenu Trilobit 2019 porota udělila režisérce Martě Novákové za dokumentární sérii Čechoslováci v gulagu. Nestatutární Cenu diváků - Berounský Klepáček získal režisér a producent Ondřej Trojan za film Toman.