V Berlíně začaly oslavy 30. výročí pádu berlínské zdi

Berlín - V německé metropoli dnes vpodvečer začaly týdenní oslavy 30. výročí pádu berlínské zdi. Uskuteční se během nich více než 200 různých akcí, včetně trojrozměrných projekcí, hudebních vystoupení nebo debat. Vrcholem oslav bude dvouhodinová multimediální show u Braniborské brány plánovaná na 9. listopadu, tedy přesně ve výroční den.

"Přeji vám, abyste se mohli vcítit do té mimořádné atmosféry a nálady dní před 30 lety. Je to velké štěstí, že zde můžeme slavit společně a bez zdi jako jeden národ," řekl na zahájení připomínkového týdne na Alexandrově náměstí v centru Berlína primátor Michael Müller.

Po jeho slovech už stovky lidí, kteří si událost nenechali ujít, mohli sledovat velkorozměrnou projekci na okolní budovy, která rekapitulovala zlomové události podzimu roku 1989. Ukazovala mimo jiné takzvané pondělní demonstrace v Lipsku, které režim komunistické Německé demokratické republiky (NDR) nalomily, protest z Alexandrova náměstí, kterého se přesně před 30 lety zúčastnilo na 500.000 lidí, i pád berlínské zdi, který přišel jen pět dní poté.

Projekci přihlížela i řada bývalých východních Němců, kteří tehdejší události zažili na vlastní kůži. "Byla to vzrušující doba. Něčím takovým projde sotva která generace," řekl ČTK berlínský důchodce Rainer Klaunick, který 4. listopadu 1989 na Alexandrově náměstí také protestoval za svobodu a demokracii.

"Při všech potížích, které potom přišly, bych šel na ulici znovu. Nechci, aby se čas vrátil zpět. Někdy se objevuje nostalgie a lidé říkají: 'No, tak hrozné to zase nebylo'. Ne, byla to diktatura. A ta diktatura měla svoje oči a uši, které se dostávaly až do ložnic běžných lidí," zdůraznil také v narážce na téměř všudypřítomnou tajnou policii Stasi.

Také u její bývalé centrály a na dalších pěti místech Berlína mohou lidé do 10. listopadu zhlédnout velkoformátovou projekci k přelomovému období. Týdenní oslavy se ale neomezují na takové akce. Jejich součástí je třeba také instalace umělce Patricka Shearna tvořená 120.000 stuhami, na nichž jsou zaznamenána přání 30.000 Němců. Všechna se vznášejí nad ulicí vedoucí od Braniborské brány směrem do bývalého západního Berlína.

Právě u Braniborské brány se 9. listopadu v 18:00 uskuteční i hlavní připomínková akce. Během dvou hodin desetitisícům návštěvníků, s nimiž se počítá, nabídne vystoupení punkové kapely z NDR i klasických hudebníků pod taktovkou světoznámého dirigenta Daniela Barenboima. Chybět nebude ani herecké vystoupení, světelná show, rozhovor s tehdejšími bojovníky za lidská práva či proslov prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.