V Berlíně se koná neformální jednání ministrů zahraničí zemí NATO

Berlín - V Berlíně dnes začíná dvoudenní neformální jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance, tématem schůzky bude ruská invaze na Ukrajinu. Česko bude zastupovat šéf diplomacie Jan Lipavský. Do německé metropole dostali pozvání i ministři zahraničí Švédska a Finska, které by mohly v brzké době požádat o vstup do NATO.

Na programu dnešního dne je společná pracovní večeře. Dnes se také očekává debata ministrů zahraničí Finska, Švédska a Turecka, neboť Ankara není vstupu obou severských států do NATO nakloněna. Nesouhlas Turecka by přijímací proces zablokoval.

Švédsko a Finsko o vstupu do NATO uvažují kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Finští nejvyšší představitelé ve čtvrtek oznámili, že podporují vstup své země do Severoatlantické aliance. Finská vládní sociálně demokratická strana bude dnes rozhodovat, zda podpoří podání žádosti Finska o vstup do aliance. Švédská vládní sociálně demokratická strana bude o švédské žádosti rozhodovat v neděli.