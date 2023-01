V Berlíně odvolily první desítky Čechů, od voleb chtějí změnu

Berlín/Londýn/Bratislava/Brusel- Na českém velvyslanectví v Berlíně dnes odpoledne během první hodiny prezidentských voleb hlasovalo několik desítek Čechů. Krajané v rozhovoru s ČTK často uváděli, že od voleb čekají zejména změnu v chování Hradu. Většinou se také shodovali, že výběr kandidáta pro ně byl spíše taktickou než srdeční záležitostí.

"Mezi kandidáty nebyl nikdo, kdo by byl od první chvíle můj favorit," řekla ČTK Markéta, která v Berlíně žije přes deset let. "Hlasovala jsem strategicky," dodala. Stejným způsobem si vybírali kandidáta také Adam s Pavlínou, kteří do německé metropole přijeli z Česka na výlet. "Otázka spíše byla, koho nevolit," dodal Adam. Spolu s Pavlínou na českém zastoupení v Berlíně hlasovali díky svým voličským průkazům.

Naopak Jiří, který k hlasování přišel jako první, výběr kandidáta označil za snadný. "Čekám, že na Hradě nastane hlavně obrovská změna, zavládne otevřenost a přijde svěží vítr. Takhle to už dál nejde," řekl Jiří, který v Berlíně žije dvacet let. Dodal, že se současným prezidentem Milošem Zeman a ani s jeho předchůdcem Václavem Klausem nebyl spokojen. Jiří se nicméně obává, že změna, kterou si přeje, nemusí nastat.

Čtyřiatřicetiletý Ondřej Fuka, který byl rovněž mezi prvními voliči, žije v Berlíně prvním rokem, kvůli volbám se již ale nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů. Fuka ČTK řekl, že se již nyní těší na předpokládané druhé kolo. "Od volby očekávám kontrast vůči současnému prezidentovi," řekl. Na rozdíl od Jiřího je ale Fuka přesvědčen, že výsledek dopadne podle jeho přání. "Moje mysl za to manifestuje, takže si myslím, že to dopadne dobře. A co se týká čísel, tak jsem velice optimistický," poznamenal. Dodal také, že současné volby jsou vůbec první, ve kterých se na výběru kandidáta shodla celá rodina.

K prvním přímým volbám prezidenta ČR se v roce 2013 v cizině přihlásilo na 7200 voličů, v předchozích volbách v roce 2018 jich bylo v registračních seznamech zhruba 9000 a letos se zapsalo do těchto seznamů po celém světě 14.370 občanů ČR. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8900 lidí a ve druhém 10.700 voličů.

České prezidentské volby začaly i v Británii, očekává se velký zájem

Nového českého prezidenta v poledne místního času, tedy hodinu před zahájením hlasování v České republice, začali volit krajané v Británii. V britské metropoli se tradičně očekává velký zájem o volby, řekl ČTK vedoucí konzulárního oddělení české ambasády v Londýně Pavel Duchoň. Hlasovat pro jednoho z osmi kandidátů podle jeho odhadu přijde přes tisíc voličů.

Volební místnost na zastupitelském úřadě v Londýně se otevřela dnes ve 12:00 místního času (13:00 SEČ) a otevřena zůstane do 22:00 (23:00 SEČ). V sobotu mohou lidé volit od 08:00 do 12:00 (09:00 až 13:00 SEČ).

Jako první v britském hlavním městě volila česká velvyslankyně v Londýně Marie Chatardová. Před volební místností se vytvořila řada ještě před jejím otevřením a okolo 14:00 SEČ stále nepolevovala, řekl ČTK třetí tajemník Michal Žižlavský. Podle jeho slov se ovšem největší nápor očekává v sobotu dopolednel.

V Londýně se k letošním volbám registrovalo 1291 voličů, řekl Duchoň. "Na náš úřad bylo rovněž doručeno 291 voličských průkazů, pro voliče, kteří si je vyzvednou přímo v den voleb," uvedl.

"O volby je v Londýně obecně velký zájem, u loňských voleb do Poslanecké sněmovny jsme byli vůbec nejfrekventovanější volební místností v zahraničí vůbec," doplnil Žižlavský. V roce 2018 v prvním kole prezidentské volby podle něj odevzdalo platné hlasy 1619 voličů. Letos však očekává, že jejich počet bude o něco nižší kvůli otevření konzulátu v severoanglickém Manchesteru, kde mohou Češi žijící v Británii rovněž hlasovat.

Na ambasádě v Bratislavě Češi kvůli volbě prezidenta stáli frontu

Odhadem několik desítek Čechů se odpoledne krátce po zahájení přímé volby českého prezidenta shromáždilo u volební místnosti v budově české ambasády v Bratislavě. Zhruba první půl hodinu museli vystát frontu, než se dostali na řadu a mohli odevzdat svůj hlas.

"Ve zvláštním seznamu vedeném na zastupitelském úřadě jsme měli zapsáno 619 voličů," řekla ČTK chargé d'affaires Alena Jermářová.

Skutečný počet voličů bude podle ní záviset také na tom, kolik lidí bude ve slovenské metropoli hlasovat s využitím voličského průkazu. "Pokud je zde fotbalový nebo hokejový zápas, mohou přijet fanoušci a spojit zábavu s právem volit v zahraničí," uvedla Jermářová.

Na nynější první kolo voleb nástupce současného prezidenta Miloše Zemana přišel do budovy ambasády také fanoušek, který si zakoupil vstupenku na bratislavské utkání hokejistů Třince a Brna. Součástí sportovní akce na Národním fotbalovém stadionu, která potrvá do neděle, jsou také zápasy čtyř klubů nejvyšší slovenské hokejové soutěže.

Zvláštní volební okrsek byl zřízen ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť na středním Slovensku, kde jsou čeští vojáci nasazeni v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO, kterému Česko velí.

Před pěti lety v prvním kole voleb českého prezidenta hlasovalo na ambasádě v Bratislavě 419 Čechů, v rozhodujícím druhém kole pak 747 lidí.

V Bruselu mají čeští občané o volby velký zájem, chtějí změnu poměrů na Hradě

Velký zájem voličů na české ambasádě v Bruselu provázel úvod českých prezidentských voleb. Velvyslanec Pavel Klucký očekává, že účast předčí předloňské parlamentní volby a že přijdou téměř dvě tisícovky voličů. Lidé oslovení ČTK se většinou shodovali, že chtějí zásadně změnit poměry na Hradě a podpořit prozápadního kandidáta, který bude zemi dobře reprezentovat.

"Tendence proti minulým volbám je velký nárůst. Myslím, že je to dáno i tím, že lidé chtějí více rozhodovat o svém osudu a jsou aktivnější," soudí Klucký, podle něhož se dá očekávat účast téměř dvou tisícovek voličů. Zatímco v minulých parlamentních volbách v říjnu 2021 se do voličských seznamů v Bruselu nechalo zapsat 800 lidí, dnes jich je o tři stovky více. Další stovky přijdou s voličskými průkazy.

Jednou z nich je i osmnáctiletá studentka politologie Agáta Malá, která si stejně jako ostatní voliči vystála před ambasádou více než čtvrthodinovou frontu.

"Prezident národa by se měl umět dobře prezentovat, a to nás současný prezident úplně neuměl. Chtěla bych prezidenta, na kterého můžu být hrdá, když ho třeba vidím v televizi," řekla ČTK. Současné kandidáty sledovala zejména na sociálních sítích a rozhodovala se mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Klíčové bylo, který z kandidátů působí více autenticky, řekla prvovolička, která studuje ve Skotsku daleko od českých zastupitelských úřadů. Nejjednodušší tak pro ni bylo přiletět volit do Bruselu, kde žije její otec.

Většinu českých voličů dnes v Bruselu tradičně tvořili lidé pracující v institucích EU či v českých zastupitelských úřadech a organizacích.

"Chci, aby Česká republika patřila mezi demokratické, proevropsky orientované a moderní země," řekla ředitelka bruselské České školy bez hranic Dagmar Straková, podle níž je důležité, aby k volbám chodili i Češi žijící v zahraničí. Žena, která v belgické metropoli žije téměř dvě desetiletí, je také organizátorkou iniciativy prosazující možnost korespondenční volby. Ta by podle ní usnadnila život tisícům lidí, kteří žijí daleko od zastupitelských úřadů a musejí kvůli hlasování podstupovat složité úkony. Například zmíněná studentka Malá absolvovala kvůli vyřízení voličského průkazu cestu do Prahy a následně si jej ze Skotska přijela vyzvednout a hlasovala na bruselské ambasádě.

"Čechů, kteří volit nemohou a nedostanou se na zastupitelské úřady, je velké množství. Korespondenční volba je ověřená a spousta evropských zemí ji má jako svůj standard," řekla Straková. V Česku se zákon umožňující volit distančně zatím nepodařilo prosadit zejména kvůli odporu opozičních stran ANO a SPD, jejichž podpora u Čechů v zahraničí je tradičně nízká.

Hlasy pro prezidentské kandidáty už odevzdávají i Češi žijící v Austrálii a Asii

Své hlasy pro kandidáty na prezidenta České republiky mohou postupně od dnešních ranních hodin odevzdávat i Češi žijící v Asii a Austrálii, volební místnosti se už otevřely v Sydney, Pekingu či Tokiu. Češi už od čtvrtka hlasovali na zastupitelských úřadech na americkém kontinentu.

Od 14:00 místního času (4:00 SEČ) mohou dnes volit i čeští občané žijící v Austrálii, pro které je hlasovací místnost připravena na velvyslanectví v Canbeře nebo na konzulátu v Sydney. Jako první dnes v tomto městě odvolila 32letá Natálie Fischer, která se na místo dostavila zhruba půl hodiny před otevřením volební místnosti.

"Na konzulátu se zrovna otevřelo a utvořila se tam docela dlouhá fronta, která stála až za roh. Přišlo okolo 30 lidí," řekla ČTK k úvodu voleb Fischer. Většina voličů podle ní přijde hlasovat až v sobotu, kdy na to budou mít více času. V Austrálii Fischer žije osm let, letos tam volila poprvé, a to zejména kvůli skandálům některých kandidátů. Je podle ní důležité podílet se na volbě prezidenta, který by měl Česko v zahraničí důstojně reprezentovat.

Volební on-line přenos: