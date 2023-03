V Berlíně neuspělo referendum o dosažení klimatické neutrality do roku 2030

Berlín - V Berlíně v referendu neuspěla iniciativa, která žádala, aby byla německá metropole klimaticky neutrální už do roku 2030. Volební komise po sečtení 98 procent hlasů oznámila, že se nepodaří splnit jednu z podmínek pro schválení, podle které se musí vyslovit pro nejméně čtvrtina oprávněných berlínských voličů, tedy asi 610.000 lidí. Informovala o tom agentura DPA.

Iniciativa Klimaneustart, která chtěla díky referendu prosadit ambicióznější cíle pro ochranu klimatu, neuspěla navzdory faktu, že ji podpořila většina hlasujících. Těsně před koncem sčítání bylo 423.000 hlasů pro a 405.000 hlasů proti. Nepodařilo se však dosáhnout povinné hranice pro schválení, tedy toho, aby plán podpořila alespoň čtvrtina z 2,43 milionu voličů.

Německá metropole počítá s tím, že bude klimaticky neutrální do roku 2045. Rychlejší splnění cíle a snížení emisí oxidu uhličitého nejméně o 95 procent oproti roku 1990 by si vyžádalo investice ve výši desítek miliard eur (stovek miliard korun). Německá média a také někteří politici poukazovali na to, že Berlín takové finanční zdroje nemá. Mnozí odborníci také pochybovali, zda je klimatická neutralita do sedmi let vůbec uskutečnitelná.