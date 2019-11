V Berlíně je možné nahlédnout do tunelu pod berlínskou zdí

Berlín má novou historickou atrakci. Je jí možnost v několikametrové hloubce nahlédnout do úzkého tunelu pod berlínskou zdí, který vznikl na přelomu let 1970 a 1971, aby východní Němci mohli uprchnout na Západ.

Berlín - Berlín má novou historickou atrakci. Je jí možnost v několikametrové hloubce nahlédnout do úzkého tunelu pod berlínskou zdí, který vznikl na přelomu let 1970 a 1971, aby východní Němci mohli uprchnout na Západ. Jedinečný vhled do dějin dříve rozděleného města dnes slavnostně otevřel berlínský primátor Michael Müller.

"V novém výstavním tunelu je možné ve vší bezprostřednosti znovu zažít tragický kus berlínských dějin - nasazení plné rizika a odvahu žen a mužů, kteří se pokoušeli touto cestou dostat své bližní na svobodu a vzepřít se se tak režimu NDR (Německé demokratické republiky)," uvedl Müller.

Takových pokusů se právě pod ulicí Bernauer Strasse, kde je i nová historická atrakce, po stavbě berlínské zdi v roce 1961 uskutečnilo hned několik. Ne všechny ale skončily úspěchem, což dokládá i příběh tunelu, do něhož mohou ode dneška nahlédnout návštěvníci. Na jeho stavbu totiž v únoru 1971 přišla východoněmecká tajná policie Stasi, která ho zničila a navíc pozatýkala některé lidi, kteří jim měli uprchnout.

Tunel, který sahá až do hloubky devíti metrů, byl přitom těsně před dokončením. Za pouhých devět týdnů totiž skupiny dobrovolníků vyhloubily úsek dlouhý 105 metrů. Celkově plánovaná délka byla jen o deset metrů delší. Výška tunelu byla kolem 120 centimetrů a šířka 90 centimetrů.

Nový tunel, z něhož je do toho originálního dvěma otvory možné nahlédnout zhruba v hloubce 7,5 metru, má rozměry pro návštěvníky o poznání příjemnější. Výška 30 metrů dlouhé chodby, při jejímž budování bylo od září 2017 zapotřebí odstranit 334 tun zeminy, totiž činí 205 centimetrů. I přesto stavba, za níž stojí nezisková organizace Berliner Unterwelten, některým dnešním návštěvníkům originální tunely připomněla.

"Člověku se znovu vrací ty emoce. Když tam prochází tak se - i přes veškerou techniku, která to činí mnohem průchodnější než dříve - cítí, jakoby se přenesl v čase do doby, kdy se v tunelu musel pohybovat po všech čtyřech a postupně se centimetr po centimetru probíjel dopředu," řekl ČTK pětasedmdesátiletý Carl-Wolfgang Holzapfel, který v roce 1963 pomáhal se stavbou podobného tunelu.

Jeho osud byl nakonec stejný jako toho, do něhož se dá ode dneška nahlédnout. Tunel byl krátce před dokončením prozrazen. Život to stálo jednu ženu, svobodu dalších 21 osob.