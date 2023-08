V Benátkách začal 80. ročník filmového festivalu

Benátky (Itálie) - V Benátkách večer začal jubilejní 80. ročník filmového festivalu. Letošní přehlídka představí v hlavní soutěži 23 snímků, které soutěží o hlavní festivalovou cenu, Zlatého lva. Mimo soutěž budou uvedeny snímky dvou klasiků světové kinematografie - Romana Polanského a Woodyho Allena. Na slavnostním večeru dostala Zlatého lva za kariéru Liliana Cavaniová, jedna z nejdéle působících italských filmařek.

Nad letošním ročníkem panuje nejistota ohledně účasti herců kvůli stávce v Hollywoodu. Stále není příliš jasné, kdo do Benátek přijede a kdo se naopak nezúčastní. Podle uměleckého ředitele festivalu Alberta Barbery se stávka dotkne jen tří z 23 filmů v hlavní soutěži. Jde o snímky Chudáčci, kde obsadili hlavní role herci Emma Stoneová a Willem Dafoe, Maestro od režiséra Bradleyho Coopera, který ve snímku hraje dirigenta Leonarda Bernsteina, a Zabiják s Michaelem Fassbenderem a Tildou Swintonovou.

Mimo hlavní soutěž bude možné vidět díla dvou klasiků světové kinematografie, kteří ale v posledních letech čelili kritice v souvislosti se sexuálním napadením. Po čtyřech letech se vrací do kin režisér Roman Polanski se svým filmem Palác, zatímco Woody Allen představí v Benátkách svůj nový snímek Zásah štěstím.

Hlavní porotu povede americký režisér Damien Chazelle, který v Benátkách soutěžil v roce 2016 se svým muzikálem La La Land. Chazelle v prohlášení pro tisk podpořil stávku scénáristů a herců v Hollywoodu. Společnou řeč v hodnocení filmů bude muset nalézt například s novozélandskou režisérkou Jane Campionovou, Laurou Poitrasovou, která loni získala Zlatého lva za svůj film All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a zabíjení), či s britským filmařem Martinem McDonaghem.

Oceněná Cavaniová filmovou branži vyzvala, aby si více cenila práce režisérek či scénáristek, tedy žen. Svou režisérskou dráhu zahájila v roce 1966 biografickým snímkem František z Assisi. Cavaniová je i v 90 letech stále aktivní. Mimo soutěž festival uvede její film L´ordine del tempo (Řád času), který je inspirován esejem italského fyzika Carla Rovelliho o vnímání času.

Benátský festival byl založen v roce 1932 a je považován za nejstarší filmovou přehlídku na světě. Zhruba deset ročníků se neuskutečnilo, ať už kvůli válce, nebo kvůli sociálním protestům. V posledních letech si festival získal pověst přehlídky, kde mají premiéru filmy, které pak získávají americké filmové ocenění Oscar. Benátky patřily také k prvním z velkých festivalů, který otevřel soutěž filmům, které pak budou uvedeny především na streamovacích platformách.