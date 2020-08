V Bělorusku se čekají další protesty, Cichanouská je v Litvě

Minsk - Situace v Bělorusku po nedělních prezidentských volbách zůstává nadále napjatá. I dnes se očekávají další protesty proti falšování výsledků hlasování a někteří z aktivistů hovoří rovněž o zahájení celostátní stávky. Při pondělních demonstracích zahynul jeden člověk. Vůdkyně opozice Cichanouská odjela z Běloruska, je nyní v Litvě. Bělorusové mají podle premiéra Babiše právo na svobodu a demokracii. Očekává iniciativu EU poté, co polský premiér vyzval k uspořádání mimořádného summitu.

Nedělní prezidentské volby podle ústřední volební komise drtivě vyhrál současný autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko. Množí se však informace o zfalšování voleb a prezidentská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská už dříve oznámila, že uvedený výsledek neuznává. V pondělí rovněž podala stížnost k ústřední volební komisi a žádá přepočítání hlasů.

Lukašenko podle předběžných výsledků, které zveřejnila volební komise, získal 80,08 procenta hlasů a hlavní opoziční kandidátka Cichanouská jen 10,09 procenta. Odhady po nedělním hlasování připisovaly Lukašenkovi 79,7 a Cichanouské 6,8 procenta.

V reakci na výsledky voleb vyšly již v noci na pondělí do ulic běloruských měst tisíce demonstrantů, policie proti nim tvrdě zasáhla. Podle oficiálních údajů bylo zadrženo na 3000 lidí, desítky jich utrpěly zranění. Podobná situace se opakovala i v noci na dnešek, kdy podle policie jeden z demonstrantů zahynul poté, co mu v rukou explodovalo blíže neurčené výbušné zařízení, které chtěl hodit směrem na zasahující policejní speciální jednotky.

V Minsku policie zablokovala centrum města a proti protestujícím použila zábleskové granáty, slzný plyn i gumové projektily. Další množství lidí bylo zadrženo a zraněno.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí večer uvedl, že volby "nebyly svobodné a férové" a odsoudil násilí na demonstrantech a zatýkání stoupenců opozice. Německo žádá, aby Evropská unie vedla diskusi o obnovení sankcí proti Bělorusku, které byly zrušeny v roce 2016. Polsko pak požaduje, aby se uspořádal zvláštní summit Evropské unie k Bělorusku. Ruský prezident Vladimir Putin zaslal Lukašenkovi blahopřejný telegram.

Vůdkyně opozice Cichanouská odjela z Běloruska, je nyní v Litvě

Vůdkyně běloruské opozice Cichanouská oznámila, že se sama rozhodla k odjezdu ze země. Její emotivní videonahrávka zveřejněná na YouTube však naznačuje, že k takovému kroku byla donucena. Už předtím o tom informovala její spolupracovnice Volha Kavalkovová. Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius ráno oznámil, že Cichanouská je v bezpečí v Litvě. Hlavní protikandidátka prezidenta Alexandra Lukašenka v nedělních volbách hlavy státu byla od pondělí pohřešována a panovaly obavy o její osud.

"Svjatlanu Cichanouskou vyvezly ze země běloruské úřady. Její odjezd umožnil propuštění šéfky jejího štábu Maryji Marozové, zatčené v předvečer voleb. Odjely společně," citoval tut.by na svém twitteru Kavalkovovou, podle níž Cichanouská neměla jinou možnost. Poradkyně političky dodala, že "část týmu Svjatlany je dál držen jako rukojmí".

Na sociálních sítích se v pondělí večer objevily informace, že od odpolední návštěvy ústřední volební komise není známo, kde se Cichanouská nachází. Sídlo komise navštívila, aby tam podala stížnost na volby. Pracovníci komise podle agentury RIA Novosti sdělili, že budovu normálně opustila.

Štáb Cichanouské nebyl v pondělí podle médií schopný sdělit, kde politička je. Linkevičius dnes řekl, že do Litvy přijela poté, co byla v Bělorusku zadržená. "Hlavní je, že je nyní v bezpečí, protože předtím byla v Bělorusku sedm hodin zadržována," uvedl litevský ministr podle agentury TASS ve státním rozhlase. Neupřesnil ale, jak Cichanouská přijela do Vilniusu, na jak dlouhou dobu a co tam hodlá dělat.

Cichanouská odmítla uznat volební komisí oznámené drtivé vítězství Lukašenka ve volbách. Výsledek 80 procent hlasů pro prezidenta a jen 10 procent pro sebe označila za zfalšovaný.

Kvůli podezření ze zmanipulování voleb vypukly v Bělorusku dosud nevídané protesty proti Lukašenkovi. Podle pozorovatelů v případě skutečné podpory autoritářského vůdce 80 procenty hlasujících voličů, při více než osmdesátiprocentní účasti, by byly nemyslitelné, a proto jsou také zásahy policie proti demonstrantům tak brutální.

Babiš: Bělorusové mají právo na svobodu a demokracii

Bělorusové mají právo na svobodu a demokracii. Novinářům to dnes v reakci na povolební vývoj v Bělorusku řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává iniciativu Evropské unie ohledně dalšího postupu poté, co polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval ke svolání mimořádného summitu. Podle oficiálních výsledků vyhrál v nedělních prezidentských volbách opět Alexandr Lukašenko, opozice považuje výsledky za zfalšované. Běloruská policie tvrdě zasáhla proti protirežimním demonstracím v ulicích.

"Bělorusové mají právo mít takovou svobodu a demokracii, jako máme my. Je to jedna z mála zemí v Evropě, která to nemá, a je to škoda," řekl Babiš. Už v pondělí český premiér odsoudil policejní násilí proti demonstrantům v Minsku, podle něj takový postup do Evropy v žádném případě nepatří.

Co se týká dalších kroků vůči běloruskému režimu, podle Babiše by měla přijít s iniciativou Evropská unie. Polský premiér Morawiecki vyzval ke svolání mimořádného summitu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá, uvedl, že unie musí diskutovat o opětovném zavedení sankcí proti běloruskému režimu.