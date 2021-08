V Bělorusku podle CNN možná vzniká vězeňský tábor pro odpůrce režimu

Minsk - Podle zjištění stanice CNN vzniká uprostřed Běloruska u obce Navakolasava zařízení, které by mohlo být vězeňským táborem, teoreticky určeným pro odpůrce režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Podle záběrů z místa a svědectví místních obyvatel mají budovy v bývalém areálu na skladování raket neprůhledná okna, jsou obehnané údajně elektrickými ploty a střeží je nové pohyblivé kamery.

Zařízení leží uprostřed lesů, zhruba hodinu cesty autem z Minsku. Celý areál má asi 80 hektarů, není však jasné, jak velká část prošla úpravami. Do areálu je vstup zakázán, podle svědků ho hlídá stráž. Podle západních zpravodajských služeb oslovených stanicí CNN by to "mohl být" vězeňský tábor, nejsou pro to však přímé důkazy.

"Není překvapivé, že se (prezident Alexandr Lukašenko) snaží vybudovat něco jako stálý vězeňský tábor, protože nová vlna protestů přijde v každém případě. Mohou ji vyvolat jeho prohlášení, může je vyvolat ekonomická situace. Ale přijde. On to ví a chce být lépe připraven, než byl v roce 2020," okomentoval záběry z místa poradce běloruské opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské Franak Viačorka.

Běloruští opoziční aktivisté se podle CNN obávají, že po zaplnění běžných věznic by režim mohl zřídit trestanecké tábory. Obavy z dalších represí sílí s blížícím se výročím voleb z 9. srpna, ve kterých loni podle oficiálních výsledků opět zvítězil Lukašenko, který této východoevropské zemi vládne tvrdou rukou od roku 1994.

Podle opozice, Evropské unie a některých dalších zemí byly výsledky loňského hlasování zfalšované v Lukašenkův prospěch. Po volbách následovaly hromadné protesty, proti nimž tvrdě zasáhly bezpečnostní složky. Desetitisíce lidí zatkly. Řada opozičních představitelů byla uvězněna, je stíhána nebo ze země uprchli. Běloruské úřady v poslední době zvýšily tlak na nevládní organizace a nezávislá média v zemi - jen v červenci podnikly podle lidskoprávní organizace Vjasna přes 200 razií v kancelářích nebo domovech aktivistů a novinářů.