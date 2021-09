V Belgii začne MS cyklistů, pojedou po 100 letech od prvního šampionátu

Praha - Po sto letech od prvního šampionátu v Dánsku se uskuteční v Belgii mistrovství světa v silniční cyklistice. Bojů o medaile se zúčastní 17 českých reprezentantů. Další z vrcholů sezony začne v neděli časovkou elitní mužské kategorie a skončí o týden později závodem mužů s hromadným startem.

Reprezentační trenér Tomáš Konečný bude v kategorii mužů sázet na sílu kvarteta, které tvoří tři závodníci z WorldTour Zdeněk Štybar, Petr Vakoč a Josef Černý, doplňovat je bude olympionik a nejlepší z Čechů v elitní kategorii z nedávného evropského šampionátu Michael Kukrle. Úřadující mistr republiky Kukrle dojel v Itálii dvacátý. Domácí šampion z časovky Černý nastoupí i do souboje s chronometrem a představí se tak jako první z Čechů.

Mezi ženami mezi elitou nastoupí pouze Jarmila Machačová. Nikola Nosková s Nikolou Bajgerovou daly přednost mistrovství Evropy, Tereza Neumanová ukončila sezonu ze zdravotních důvodů.

"V nominaci je v podstatě to nejlepší, co bylo v danou chvíli k dispozici. Určitě můžeme myslet skoro ve všech kategoriích na hodně dobré umístění, což by byl výsledek v nejlepší desítce. Medaile by byla úplně super, ale je to mistrovství světa, kde bude skvělá konkurence. K úspěchu je potřeba vedle formy i štěstí," uvedl Konečný.

Silniční závody budou vrcholit na náročném městském okruhu v Lovani, který bude vyhovovat hlavně klasikářům. "Bude tam spousta nervozity, asi i pádů, pojede se po úzkých cestách. Rozhodnou i zkušenosti a bude tam velký boj o pozice," předpovídal Konečný, jenž věří, že Češi mohou ukončit dlouhé čekání na medaili. Poslední cenný kov získala pozdější bikerka Tereza Huříková, která vyjela v roce 2005 v Salcburku stříbro mezi juniorkami v časovce.

"Hlavně Štybar s Vakočem mají s podobnými závody obrovské zkušenosti a bude jim to sedět. Štybar navíc kousek od cíle bydlí, takže bude mít dvojnásobnou motivaci. Ale hodně věřím i Kukrlemu, který byl teď na Evropě naším nejlepším mužem. Pepa Černý bude spíš v silničním závodě pracovat pro kluky, protože pro něj je klíčová hlavně časovka a hodně se k ní upíná," nastínil Konečný.

Na úspěch však podle jeho názoru může pomýšlet více závodníků z dalších kategorií. "Julia Kopecky zajela v juniorkách několik velmi dobrých výsledků na Světových pohárech, v juniorech by měl zúročit zkušenosti Matyáš Kopecky, který je druhoročák a ta trať mu bude sedět. Oni jsou na podobné tratě z Nizozemska zvyklí, bude to v podstatě městské kritérium po kostkách s krátkými prudkými výjezdy," řekl Konečný.

V mužské třiadvacítce bude navíc na startu jejich bratr Tomáš Kopecky. "Ten to směřuje hlavně k časovce, na Tour de l'Avenir byl pátý v prologu. Bohužel měl pak v dalším průběhu závodu pád, zranil se a jeho příprava na šampionát byla trochu ovlivněna. Proto počítáme, že v silničním závodě bude spíš pomáhat klukům, z nichž může uspět v podstatě kdokoli. Máme tam hodně rychlé závodníky, kteří mají šanci i ve spurtu, hlavně Bittnera," připomněl Konečný.

Tituly z loňska, kdy se kvůli koronavirové pandemii odjel šampionát v omezeném programu koncem září v italské Imole, obhajují Ital Filippo Ganna v časovce a Francouz Julian Alaphilippe v silničním závodě. V ženách dosáhla na vítězný double Anna van der Breggenová.

Nominace českých cyklistů na MS v Belgii:

Muži elite: Josef Černý, Michael Kukrle, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč.

Ženy: Jarmila Machačová.

Muži do 23 let: Daniel Babor, Pavel Bittner, Petr Kelemen, Tomáš Kopecky, Jakub Ťoupalík.

Junioři: Milan Kadlec, Matyáš Kopecky, Adam Seeman, Štěpán Telecký.

Juniorky: Gabriela Bártová, Julia Kopecky, Eliška Kvasničková.

Program MS v silniční cyklistice v Bruggách a Lovani:

Neděle 19. září:

14:30 časovka jednotlivců - muži elite (43,3 km).

Pondělí 20. září:

10:40 časovka jednotlivců - muži do 23 let (30,3 km),

14:40 časovka jednotlivců - ženy elite (30,3 km).

Úterý 21. září:

10:30 časovka jednotlivců - juniorky (19,3 km),

14:55 časovka jednotlivců - junioři (22,3 km).

Středa 22. září:

13:45 smíšená časovka družstev (44,5 km).

Pátek 24. září:

8:15 silniční závod - junioři (121,4 km).

13:25 silniční závod - muži do 23 let (160,9 km).

Sobota 25. září:

8:15 silniční závod - juniorky (75 km),

12:20 silniční závod - ženy elite (157,7 km).

Neděle 26. září:

10:25 silniční závod - muži elite (268,3 km).