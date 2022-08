V Belgii už nás znají, říká duo českých klavíristek působící v Lutychu

Brusel - Sestry Zora a Nora Novotné jsou nerozlučná dvojice. Na klavír spolu rodačky z Prahy začaly hrát v dětství a o téměř dvacet let později dál bok po boku cvičí a koncertují v Belgii, kde souběžně prošly královskou konzervatoří ve městě Lutych. O možnosti vystupovat ve svém novém domově nemají nouzi, i díky nedávnému vítězství v soutěži pro mladé umělce. O své dosavadní úspěchy, ale i o dojmy ze života v Belgii či hudební sny se podělily v rozhovoru s ČTK.

"Na úrovni Belgie si myslím, že už to jméno máme," řekla 28letá Zora. Otázka, zda se cítí být slavné, sestry rozesmála, protože v kontextu vážné hudby "je ta sláva samozřejmě trochu jiná". "Že bychom chodily po ulici a lidi si nás fotili, to zas ne... Ale je pravda, že na území Belgie už nás lidi docela poznávají a znají," zhodnotila o rok a půl mladší Nora.

Rozhovor sestry poskytly při víkendové návštěvě Bruselu, kam přijely na natáčení pro nový hudební pořad veřejnoprávní vysílací společnosti RTBF. Bydliště mají v Lutychu, který leží asi hodinu jízdy autem na východ, koncertují však po celé Belgii a někdy i za jejími hranicemi. Kromě toho nahrály své první cédéčko a přivydělávají si výukou na základních uměleckých školách.

"Žádná nuda," poznamenala Zora. Nabídky na koncerty podle ní nejsou jen věcí posledních měsíců. "Po pěti měsících, co jsme tady byly, nás začali lidi kontaktovat s tím, že je zaujalo naše duo, protože jsme dvě sestry, cizinky, dvě na klavír. Bylo to očividně hned zajímavé pro hodně lidí," pokračovala starší ze sesterského dua.

Po koncertní pauze způsobené pandemií pak kariéru mladé dvojice oživila soutěž pro mladé hudebníky pořádaná iniciativou Les Festivals de Wallonie, která pořádá akce po celém regionu Valonsko a v Bruselu. Sestry Novotné byly v loňském premiérovém ročníku jedním ze dvou laureátů, načež následovala nová vlna nabídek k vystupování. "Pak se jenom snažíme, abychom nemusely říkat ne, protože nestíháme," řekla Zora.

Profesionální klavírní dua jsou podle sester ve světě vážné hudby poměrně vzácná. Myšlenka společného vystupování se v případě Zory a Nory zrodila brzy poté, co začaly v Praze hrát. "Učitelka viděla ten potenciál... a když mi bylo osm, tak jsme jely na první soutěž do Itálie," řekla mladší z dvojice Nora. Když se pak v roce 2016 duo přesunulo do Belgie, "zjistily jsme, že lidem se to fakt líbí, tak jsme tu kariéru postavily na tom".

Způsob, jakým byly v Belgii přijaty, si sestry pochvalují. Zároveň se domnívají, že v Česku by pro ně bylo složitější se prosadit. Kromě toho, že možná pro belgické publikum byly "něco trošku exotického", zmiňují také vstřícnost lutyšské konzervatoře a popularitu některých českých skladatelů. "Českou hudbu mají určitě (Belgičani) rádi... Dvořáka znají všichni, Smetanu znají všichni," uvedla Zora.

Pokud jde o Českou republiku jako takovou, jsou podle sester znalosti Belgičanů omezené. Například "vůbec nechápou, že u nás se taky pije pivo, protože u nich pivo, to je Belgie". "Praha má obří jméno," poznamenala Zora. "Už úplně nevědí, že je v České republice," dodala vzápětí Nora.

Belgie je kromě piva známá také deštivým a zamračeným počasím, na které si musely zvykat také sestry Novotné. "Když jsme přijely, tak prostě obloha byla šedivá, pršelo celou tu dobu, co jsme tady byly. Tak jsme si říkaly, že tady budeme půl roku a jdeme někam do Španělska, protože tohle není možný," smála se Nora. Nakonec ale dvojice v Belgii zůstala a v současné době o stěhování neuvažuje.

V nejbližších týdnech a měsících čeká Zoru a Noru nový školní rok a také koncerty v Bruselu či francouzském Alsasku. Sestry řekly, že takovýto režim jim prozatím vyhovuje, i proto, že učitelé hudby jsou podle nich v Belgii poměrně vážení a dobře placení. Vysněným zážitkem by pro ně byl koncert s kvalitním symfonickým orchestrem, ideálně v opeře v Sydney nebo v newyorské Carnegie Hall.

"Ale třeba vrátit se do Prahy a zahrát koncert v Rudolfinu, to by bylo taky nádherné," shodly se.