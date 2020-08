V Bejrútu se dál pátrá po pohřešovaných, obětí je už 145

Bejrút/Praha - V libanonské metropoli Bejrútu dnes pokračovalo pátrání po nezvěstných a úklid po úterní explozi v místním přístavu, která připravila o život podle agentury Reuters 145 lidí, podle televizní stanice Al-Džazíra 157. Zraněných je na 5000. Město dnes jako první z vysokých zahraničních politiků navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron, který si prohlédl rozsah škod a hovořil s libanonskými politiky. Pokračují záchranné práce v naději, že pod sutinami budou ještě živí lidé. Do pátrání se dnes zapojili také čeští specialisté. Velitel francouzského záchranářského týmu řekl, že naděje na nalezení živých lidí stále trvá.

V přístavu vybuchl sklad s 2750 tunami dusičnanu amonného, který tam byl neprofesionálně uskladněn šest let od svího zabavení z lodi ruského podnikatele. Občané vinu přičítají zejména politikům, kteří navzdory upozorňování vedení přístavu nezajistili převoz a zabezpečení látky. Vláda dnes dala vyšetřovací komisi na objasnění okolností katastrofy čtyři dny.

Mnoho zemí posílá do Libanonu materiální i lidskou pomoc. Ve středu večer dorazila také skupina českých hasičů. Po počátečních průtazích jim libanonská armáda dnes přidělila k prozkoumání objekty v přístavu, které mohly být před výbuchem podle velitele týmu Jiřího Čmakala skladovací haly nebo přilehlé budovy. Přidělený prostor o velikosti 85.000 metrů čtverečních je asi 500 metrů od místa exploze a do jeho průzkumu se zapojilo 20 hasičů a pět psovodů. O přidělení konkrétního prostoru se podle mluvčí českých hasičů zasloužila i česká ambasáda; libanonská armáda dlouho mezinárodním týmům nasazení nepovolovala. V Libanonu jsou celkem čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří se specializují na vyprošťování lidí z trosek. Ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař.

Velkou pozornost dnes Libanonci věnovali Macronovi, který se vydal do zničených ulic a hovořil s lidmi. Přislíbil další pomoc, ale řekl, že bez požadovaných reforem se bude situace jenom dále zhoršovat. Libanon se potýká s mimořádnou hospodářskou krizí, na 45 procent obyvatel žije pod hranicí bídy a místní měna za půl roku ztratila 80 procent své hodnoty. Macron řekl, že teď je nejdůležitější poskytnout Libanonu nepodmíněnou pomoc, avšak připomenul, že Francie už měsíce upozorňuje, že Libanon musí v mnoha oblastech provést reformy, má-li se dostat ze současné krize.

V ulicích lidé francouzského prezidenta zasypávali prosbami, aby pomohl skoncovat se zkorumpovanou vládou. Macron slíbil, že politikům, s nimiž bude mluvit, nabídne "novou politickou smlouvu" a pokud ji nesplní, chopí se své odpovědnosti vůči Libanoncům sám. Do země se chce vrátit 1. září. Přislíbil rovněž, že francouzská pomoc se nedostane ke zkorumpovaným.

Na následném setkání s prezidentem Michelem Aúnem, předsedou parlamentu Nabím Barrím a premiérem Hasanem Dijábem francouzský státník prohlásil, že "je třeba provést reformy, skoncovat s korupcí a vyřešit problémy s dodávkami elektřiny".

Kromě Francie pomáhá mnoho dalších států, Británie posílá loď svého námořnictva k prověření rozsahu škod a přípravě obnovy přístavu. Premiér Boris Johnson vyjádřil šok nad scénami z Bejrútu.

Zdravotnický materiál poslala Itálie, Jordánsko začalo budovat v Bejrútu polní nemocnici se 45 lůžky, Čína poslala zdravotníky i zásoby. Evropská unie slíbila 33 milionů eur (865 milionů korun), které mají pomoci zajistit okamžité potřeby a záchranné a zdravotnické služby. Tři nákladní letadla s vodou, potravinami a léky do Libanonu posílá americká armáda, oznámil dnes velitel amerických vojsk na Blízkém východě Franklin McKenzie.

Izraelští lékaři jsou připraveni pomoci s léčbou zraněných, i když z pohledu izraelského práva je Libanon nepřátelský stát. Izraelští lékaři vyzvali, aby Libanon přijal nabízenou pomoc a nechal politiku stranou. Podle nich libanonské nemocnice nemohou zvládnout takový nápor zraněných. Zdravotnické orgány v Libanonu upozorňují, že konečná bilance mrtvých v příštích dnech zřejmě vzhledem ke stavu některých zraněných vzroste.