Berlín - Křesťanskosociální unie (CSU) zahájí ve středu předběžné rozhovory o nové bavorské vládě. Jednat chce se všemi parlamentními stranami s výjimkou protestní a protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), řekl v Berlíně šéf CSU Horst Seehofer. Samotné koaliční rozhovory mají začít ještě v tomto týdnu. CSU je nejspíš povede se Svobodnými voliči (FW), jejichž konzervativní program je jí velmi blízký.

"Budeme jednat se všemi, kteří chtějí jednat s námi, s výjimkou AfD," řekl Seehofer o uskupení, které má podle řady jeho spolustraníků příliš blízko k extrémní pravici. Sondovacích rozhovorů se bude Seehofer účastnit osobně, podrobnější jednání o nové vládě pak povede bavorský premiér Markus Söder (CSU).

"Věřím, že to půjde rychle, a budeme pak mít stabilní vládu, což od nás veřejnost očekává," poznamenal také Seehofer, podle něhož nedělní zemské volby ukázaly, že obyvatelé Bavorska chtějí, aby CSU už nevládla sama. Strana, která desetiletí dominuje politice největší spolkové země, dosáhla se ziskem 37,2 procenta hlasů nejhoršího výsledku za téměř 70 let a musí hledat koaličního partnera.

Kvůli výraznému propadu, který podle Seehofera souvisí i s tím, že CSU ubrali hlasy Zelení, AfD nebo FW, se ve straně diskutuje o změnách, které by měly přijít. Pokud jde o ty personální, padá nejčastěji právě jméno šéfa CSU a ministra vnitra Seehofera. Otevřeně ho sice k odchodu zatím vyzvalo jen jedno okresní sdružení, hlavní debata by ale měla přijít až v listopadu nebo prosinci, kdy by se mohl uskutečnit i mimořádný sjezd.

Devětašedesátiletý muž, který byl do jara bavorským premiérem, dnes poznamenal, že každý politik je nahraditelný. On sám prý za poslední rok předsednický post v CSU dal několikrát k dispozici.

Dozvuky voleb v Bavorsku jsou cítit také v Berlíně, kde se znovu spekuluje o budoucnosti velké koalice CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Tlak je znát zejména v sociální demokracii (SPD), která v nedělních zemských volbách také propadla, když získala jen 9,7 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek od druhé světové války.

Seehofer, který byl klíčovým aktérem dvojice letošních vládních krizí, dnes zdůraznil, že jeho strana chce v koalici zůstat. "Chceme tuto velkou koalici, chceme, aby úspěšně pracovala, chceme na tom konstruktivně pracovat," podotkl. On sám chce někdy zmírnit tón a způsob svého vystupování.