Mnichov - Rozmarům zimního počasí dnes v Německu čelí především Bavorsko, kde v horských oblastech podle meteorologů může do pondělí napadnout až 50 centimetrů sněhu. S problémy se potýká také mnichovské letiště, kde některé lety nabírají zpoždění. Kvůli sněhu to na bavorských silnicích klouže, o čemž se přesvědčilo několik desítek řidičů včetně Čecha, kteří havarovali.

Husté sněžení komplikuje provoz na letišti v Mnichově, kde do rána napadlo asi deset centimetrů nového sněhu a kde panuje značně větrné počasí, napsala agentura DPA. Mluvčí tohoto významného německého letiště vyzvala cestující, aby se předem o zpožděních informovali na internetu. Lety nabírají zpoždění, vyloučeno není ani rušení spojů. Dopolední let z Prahy do Mnichova podle webu Letiště Václava Havla zpoždění hlášeno neměl.

S problémy se potýkají nejen piloti v Mnichově, ale také řidiči na dalších místech Bavorska. "Na zledovatělých silnicích máme dosud hlášeno asi 25 nehod," uvedla dnes ráno mluvčí hornobavorské policie, která má na starosti jih této spolkové země. Dodala, že většina kolizí skončila jen pomačkanými plechy, lehké zranění ale i tak utrpěli dva lidí. Dolnobavorská policie pak v souvislosti s počasím zaznamenala osm nehod, které si však velké škody nevyžádaly.

V Horních Frankách na severu Bavorska několik řidičů nákladních aut nezvládlo jízdu na kluzké dálnici A9 u Bischofsgrünu a skončilo ve svodidlech. V Thiersheimu v Horních Frankách nedaleko hranic s Českou republikou havaroval při průjezdu pravotočivou zatáčkou český řidič, který s osobním autem narazil do zídky. Způsobil tak škodu za 8000 eur (asi 200.000 korun). Policie podle portálu Focus Online poznamenala, že nepřizpůsobil rychlost podmínkám zasněžené vozovky, za což bude potrestán ještě pokutou.

Německá meteorologická služba DWD nadále varuje před hustým sněžením v podalpských oblastech a také v Bavorském lese, který zahrnuje bavorskou část Šumavy. Očekává se, že zde dnes může v Bavorsku napadnout až 30 centimetrů sněhu, do pondělí pak dalších 20. V bavorských regionech severně od Dunaje meteorologové předpokládají, že se sněžení bude postupně měnit v déšť.