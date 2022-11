V barvách Buggyry se na Rallye Dakar představí i legendární navigátor Kalina

Praha - Legendární český navigátor Josef Kalina se představí na nadcházející Rallye Dakar opět v barvách týmu Buggyra. Dvaasedmdesátiletý matador bude členem posádky Slováka Radovana Kazarky, která se představí s Tatrou 815 "Puma" v kategorii Klasik. Vedle toho Buggyra nasadí do závodu i dva kamiony v hlavní kategorii, týmovou jedničkou bude Jaroslav Valtr starší, dvojkou Róbert Kasák ze Slovenska.

"Jsem spokojený, protože se mi sloučilo dohromady několik příjemných věcí. Jedu s Tatrou Puma, což byl vždycky můj zamilovaný auťák. Jedu v česko-slovenské posádce, v česko-slovenském týmu a zároveň se vracím do Buggyry. To je pro mě už dneska taková rodinná záležitost, protože jsem s ní už pár pěkných let strávil," uvedl Kalina, jenž slavnou rallye třikrát společně s Karlem Lopraisem vyhrál.

Aktuální Tatra 815 "Puma" je replika vozu, se kterou v minulosti Loprais na Dakaru startoval. Kazarka s Kalinou se s tímto kamionem představili již na minulém Dakaru. "V minulém ročníku jsme moc nevěděli, o co se v tomhle typu závodění jedná, a pochopili jsme to až tak někdy čtyři dny před koncem. To bylo trochu legrační, ale zajeli jsme soutěž dobře. Teď už víme, o co jde," řekl Kalina.

Kategorie Klasik se totiž jezdí v méně náročných terénech a podle upravených pravidel. "Podle posledních informací mají pořadatelé omezit vteřinové ježdění na průměry a má tam být víc navigace. To mi vyhovuje mnohem víc," uvedl Kalina.

Kompletní složení týmu Buggyra odtajnila před dnešním slavnostním odjezdem kamionů do přístavu ve Francii, odkud bude technika přepravena do Saúdské Arábie. Vedle tří kamionů tým do slavné rallye nasadí i osmnáctileté Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, které se představí v kategorii lehkých prototypů s buggynami Can-Am.