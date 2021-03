V Barmě pokračují protesty proti puči, Su Ťij stanula před soudem

Neipyijto - Obyvatelé Barmy dnes vyšli do ulic v nových protestech proti vojenskému puči poté, co si nedělní krvavé střety s příslušníky bezpečnostních sil vyžádaly nejméně 18 obětí. Zadržená šéfka vlády Do Aun Schan Su Ťij prostřednictvím videokonference stanula před soudem, kde proti ní bylo vzneseno nové obvinění k těm, jimž čelí už od vojenského převratu, při němž se armáda před měsícem chopila moci v zemi.

Jak uvedla agentura Reuters s odvoláním na jejího právního zástupce Min Min Soua, vypadala Su Ťij během videopřenosu v dobrém zdravotním stavu. Nově vznesené obvinění vychází z trestního zákoníku z koloniálních dob, který zakazuje zveřejňování informací, jež by mohly "vyvolat strach nebo znepokojení". Další soudní slyšení má podle Min Min Soua být 15. března.

V ulicích mnoha barmských měst dnes pokračují protesty proti vojenskému převratu navzdory tvrdým represím vůči demonstrantům, při nichž v neděli zemřelo nejméně 18 lidí a v předchozích dnech osm dalších. Násilí mimo jiné odsoudily Spojené státy, Británie a OSN.

Bezpečnostní složky zatýkají po stovkách a manifestace rozhání vodními děly, slzným plynem a omračujícími granáty. V největším barmském městě Rangúnu podle informací agentury Reuters policie v neděli začala do davu střílet poté, co se jí nepodařilo demonstranty rozehnat slzným plynem a varovnými výstřely. I dnes jsou na klíčových místech v Rangúnu rozmístěni policisté s vodními děly a viděna tam byla také vojenská vozidla.

Armáda se v Barmě na začátku února chopila moci poté, co civilní vůdkyně země Do Aun Schan Su Ťij a její Národní liga pro demokracii (NLD) jasně opanovaly podzimní volby. Vedení armády výsledky označilo za zmanipulované a nechalo Su Ťij i řadu jejích stranických kolegů zatknout.

Převrat odsoudily západní země, z nichž některé se rozhodly na představitele vojenské vlády uvalit sankce. Vojenská junta ale diplomatický nátlak pomíjí; slíbila, že v zemi obnoví demokracii a přichystá nové volby, ale jejich termín zatím nestanovila.