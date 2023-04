V baráži jsme outsider, ale budeme bojovat, slibuje zlínský Köhler

Zlín - Hokejisté Zlína dokázali rok po sestupu z extraligy vyhrát první ligu a budou tak mít opět šanci zabojovat o návrat mezi elitu. Osmatřicetiletý útočník Bedřich Köhler, který ve finále play off druhé nejvyšší soutěže proti Zlínu nosil kapitánské "céčko" místo zraněného Pavla Kubiše, si dobře uvědomuje, že v baráži bude favoritem Kladno. Extraligový šampion z roku 2013 však věří, že Zlín má šanci uspět.

"Všichni budeme zvědaví na srovnání výkonnosti. Vyhrát první ligu je jedna věc, hrát s extraligovým soupeřem věc druhá. Kladno sice skončilo poslední, ale uhrálo přes padesát bodů, což se nám minulou sezonu nepodařilo. Do série budeme muset jít s pokorou a respektem. Budeme v roli outsidera, ale budeme bojovat," řekl Köhler po pondělní čtvrté výhře Zlína nad Vsetínem, po které Berani získali právo usilovat o návrat do extraligy.

Zlín před rokem opustil nejvyšší domácí soutěž po dlouhých 42 letech. Köhler si přál, aby byl Zlín Rytířům rovnocenným soupeřem a opět pobavil fanoušky. "Čtyři týdny jsme nehráli se sebezapřením play off, abychom teď řekli, že je to všechno za námi. Máme respekt k první lize, ale extraliga je nejvyšší meta pro každého hokejistu v Česku, ať je mu dvacet nebo osmatřicet jako mně. Každý chce hrát na nejvyšší úrovni," pousmál se Köhler.

Prvoligová sezona Zlína rozhodně nebyla jednoduchá. Berani se v tabulce pohybovali i na pozicích mimo play off, došlo ke změně trenérů a výrazný pohyb byl i v hráčském kádru. "Změnilo se, co se mohlo, a něco z toho zafungovalo. Po dlouhé době jsem zase začal cítit, že i když tým zrovna nehraje dobře, dokáže zvítězit," přiznal Köhler.

Vše pro Zlín nakonec vyvrcholilo valašským derby a finálovou bitvou se Vsetínem. "Celý kraj si to užil, byla to taková gradace sezony, fajn pro lidi. V našem rybníčku to byl zrovna střet hokejové republiky. Prime time je samozřejmě o patro výš v semifinále extraligy, ale pro kraj to určitě byl pěkný zážitek," řekl odchovanec Vítkovic.

Zlín na velikonoční pondělí zvýraznil pozitivní bilanci v domácích zápasech play off této sezony. Na Zimním stadionu Luďka Čajky dokázal vyhrát všech sedm utkání. Navázat na ně se bude snažit v baráži, do které vstoupí v neděli na kladenském ledě.