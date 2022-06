V Baku ovládl formuli 1 Verstappen před Pérezem, piloti Ferrari nedokončili

Baku - Úřadující mistr světa Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 a po odstoupení rivala Charlese Leclerca z Ferrari navýšil vedení v čele šampionátu na 21 bodů. Nizozemský jezdec Red Bullu triumfoval na trati v Baku před týmovým kolegou Sergiem Pérezem, který se posunul na druhou příčku pořadí MS. Třetí dojel George Russell z Mercedesu.

"Myslím, že jsme dnes byli neuvěřitelné rychlí. Možná jsme měli štěstí na výpadky, ale auto bylo opravdu dobré, abychom naší ztrátu dohnali. (Po odstoupení Leclerca) jsme měli vše v našich rukou," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Vítěz sobotní kvalifikace Leclerc doplatil ve 20. kole na poruchu motoru a musel odstoupit z vedoucí pozice. Monacký jezdec nedokončil ze stejného důvodu druhý z posledních tří závodů. Na konci května také vzdal Velkou cenu Španělska. Nově ztrácí na lídra Verstappena 34 bodů. Černý den Ferrari podtrhl Carlos Sainz, jehož v devátém kole zastavily problémy s hydraulikou.

"Je to problém. Spolehlivost je vždy klíčovým faktorem a my nyní spolehliví nejsme. Tým se pokusí potíže vyřešit a být ještě silnější," uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen stanul na stupních vítězů v Baku poprvé a vyhrál čtvrtý z posledních pěti závodů. V Baku je šestým různým vítězem. Rodák z Hasseltu zaznamenal páté vítězství v sezoně a 25. v kariéře. Red Bull oslavil třetí double v ročníku, druhý za sebou a zvýšil náskok v čele Poháru konstruktérů na 80 bodů. "Příští závod v Kanadě bude zase jiný, takže je těžké cokoliv předvídat. Musíme být dál precizní. V každém závodě se může vše otočit,“ doplnil Verstappen.

Start vyšel nejlépe Pérezovi, který se v první zatáčce natlačil před Leclerca a dostal se do vedení. V devátém kole odstoupil kvůli potížím s brzdami Sainz a vedení závodu aktivovalo režim virtuálního safety caru. Na to zareagoval Leclerc, jenž přezul na novou sadu tvrdých pneumatik. Naopak Pérez s Verstappenem zůstali na trati a Monačan se vrátil až za nimi. Na čtvrté místo se posunul Russell z Mercedesu.

Dvaatřicetiletý Pérez postupně doplácel na opotřebené gumy a Verstappen se na něj brzy dotáhl. Vedení Red Bullu pak dalo Mexičanovi pokyn, aby s týmovým kolegou nebojoval, a úřadující mistr světa ho v patnáctém kole snadno předjel. "Bohužel jsme zmeškali zastávku při virtuálním safety caru. Bylo tam menší nedorozumění. Max byl pak na nových pneumatikách lepší než já," uznal Pérez.

Oba piloti Red Bullu poté zajeli pro novou sadu gum, vrátili se za Leclercem a chystali se na stíhací jízdu. K té ale nedošlo, neboť ve 20. kole se začalo Leclercovi kouřit z motoru. Monačan zajel rovnou do boxů, kde vůz odstavil.

"Během jízdy jsem něco zaslechl. Musíme se na to podívat, aby k tomu už nedocházelo. Těžko najít správná slova, abych to popsal. Je to zklamání a hodně to bolí," pronesl Leclerc pro Sky Sports. Problémy měli i další jezdci využívající motor Ferrari. Ze závodu odstoupili také Čou Kuan-jü z Alfy Romeo a Kevin Magnussen z Haasu.

Verstappen s Pérezem v čele již žádné drama nedopustili a dojeli si pro další double. Mexičan získal prémiový bod za nejrychlejší kolo. Za třetím Russellem z Mercedesu skončil jeho týmový kolega Lewis Hamilton.

Na bodované sedmé příčce dojel Fernando Alonso z Alpine, jenž se dnes stal pilotem s nejdelší kariérou v F1. Čtyřicetiletý Španěl se v MS pohybuje už 7770 dní a překonal dřívější maximum Michaela Schumachera (7763).

Mistrovství světa bude pokračovat příští týden Velkou cenou Kanady.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:05,941, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -20,823, 3. Russell (Brit./Mercedes) -45,995, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:11,679, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:17,299, 6. Vettel (Něm./Aston Martin) -1:24,099, 7. Alonso (Šp./Alpine) -1:28,596, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:32,207, 9. Norris (Brit./McLaren) -1:32,556, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1:48,184.

Nejrychlejší kolo: Pérez.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 22 závodů): 1. Verstappen 150 b., 2. Pérez 129, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) 116, 4. Russell 99, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 83, 6. Hamilton 62, 7. Norris 50, 8. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 40, 9. Ocon 31, 10. Gasly a Alonso oba 16.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 279, 2. Ferrari 199, 3. Mercedes 161, 4. McLaren 65, 5. Alpine 47, 6. Alfa Romeo 41, 7. AlphaTauri 27, 8. Haas a Aston Martin oba 15, 10. Williams 3.