V Babiččině údolí znovu staví památkově chráněný Červený most

Ratibořice (Náchodsko) - V Babiččině údolí u Ratibořic na Náchodsku stavbaři znovu staví dřevěný Červený most přes řeku Úpu. Památkově chráněný most, který patří státnímu podniku Lesy České republiky (LČR), byl v havarijním stavu. Podnik proto rozhodl o jeho rozebrání a opětovném postavení z nových trámů. Veřejnosti by se most mohl otevřít v lednu, řekla dnes ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová.

Rekonstrukce mostu, který nese jméno podle červeného nátěru, by měla stát 11 milionů korun. Hotová by měla být do konce letošního roku, následovat bude kolaudační řízení.

Trámový most pochází z konce 19. století a stojí nedaleko zříceniny hradu Rýzmburk. Vedou přes něj značené turistické trasy, naučná stezka a cyklostezka. Je frekventovaným místem pro přechod Úpy v Babiččině údolí. Motorovým vozidlům je vjezd na most zakázán.

Práce na rekonstrukci mostu začaly letos těžbou stromů v lesích u Babiččina údolí. Na stavbu přijde přes 20 modřínů a několik dubů. Trámy na most dělníci instalují již nabarvené na červeno. Aktuálně mají hotovou celou hlavní konstrukci mostu. Kromě nosné konstrukce stavbaři udělají i nové zábradlí a takzvané mostiny, tedy dubovou podlahu mostu. Opraví také kamenné podpěry konstrukce i středový pilíř mostu.

Rekonstrukci mostu lesníci konzultovali s Národním památkovým ústavem v Josefově. "Podmínkou bylo využití masivu a naprosto stejná podoba mostu," řekl dříve oblastní ředitel Lesů ČR pro východní Čechy Karel Fišer.

Od poloviny roku 2021 bylo kvůli špatnému stavu stavby na mostě zúžení, lidé mohli po mostě chodit jen v jeho střední části. Předtím byl most kvůli hnilobou napadenému zábradlí půl roku uzavřený. Již v té době Lesy ČR chystaly projekt kompletní rekonstrukce mostu.

V Babiččině údolí již Lesy ČR v letech 2017 a 2018 na řece Úpě opravily Bílý most. Most po opravě za 11 milionů korun získal vyšší nosnost, takže po něm přejedou i auta hasičů či kamiony se dřevem. Běžná motorová doprava má na most vjezd zakázaný. Původní kamenné opěry Bílého mostu stavbaři nahradili železobetonovými, které obložili pískovcem. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonové nosníky, dřevěnou mostovku nahradila železobetonová deska s asfaltovou vozovkou. Most lemuje na bílo natřené smrkové zábradlí.

Oblast Babiččina údolí mají turisté v oblibě, každoročně ji navštíví desetitisíce lidí. Vedle Starého bělidla, mlýna a mandlu turisté navštěvují i zámek v Ratibořicích s přilehlým parkem. Do Ratibořic a na Staré bělidlo zasadila děj své knihy Babička spisovatelka Božena Němcová.

ry dr