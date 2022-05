V Azovstalu se podle Kyjeva stále bojuje, evakuovat se podařilo 50 lidí

Ženeva (Švýcarsko) - Z mariupolských oceláren Azovstal se dnes podařilo evakuovat 50 lidí, oznámila dnes ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Rusko obvinila z porušování dočasného příměří v oblasti. O 50 evakuovaných včetně 11 dětí dnes s odvoláním na ruské ministerstvo obrany informovala i agentura TASS. Všichni evakuovaní byli podle Moskvy předáni do rukou Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) a OSN. Vedení armád Británie a Ukrajiny ráno v hlášení psala, že ruští vojáci pokračují v ostřelování komplexu. Na Ukrajině podle FAO uvázlo kvůli blokádě téměř 25 milionů tun obilí.

"Dnes se nám podařilo z Azovstalu dostat 50 žen, dětí a starších lidí. Zítra budeme s evakuacemi pokračovat," napsala na telegramu Vereščuková. Dodala, že Rusko "neustále" porušovalo vyhlášené příměří. "Evakuace proto byly extrémně pomalé," dodala.

"Z iniciativy vedení Ruské federace byla 6. května 2022 provedena operace s cílem evakuovat civilisty z metalurgického závodu Azovstal," uvedlo ruské ministerstvo obrany. O obvinění z narušování příměří se nezmínilo, evakuace mají podle úřadu pokračovat i v sobotu.

TASS dříve s odkazem na svého korespondenta informoval o několika desítkách civilistů, kteří byli z Azovstalu odvezeni do "dočasného ubytování" na Ruskem okupovaném území. Není jasné, zda se jedná o stejné civilisty, o kterých později hovořily ruské úřady i Kyjev.

Ukrajinský generální štáb dnes ráno oznámil, že ruské síly s podporou letectva znovu útočí a pokouší se ovládnout části areálu Azovstal. Také britské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusové pokračují s pozemními útoky na ocelárny. V průmyslovém komplexu jsou kromě vojáků také civilisté, které se ukrajinské úřady společně s mezinárodními organizacemi snaží z místa postupně evakuovat.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak dnes ráno podle ruské služby BBC uvedl, že z Mariupolu i samotných oceláren Azovstal se podařilo evakuovat asi 500 osob. O dnešním pokusu evakuovat civilisty z obklíčeného hutního komplexu a z přístavního města informoval také ve čtvrtek večer generální tajemník OSN António Guterres Radu bezpečnosti OSN. OSN společně s MVČK v uplynulém týdnu pomohla během dvou operací uniknout z oblasti téměř 500 civilistů, uvedla agentura Reuters.

Evakuaci ale ztěžují pokračující ruské útoky. Z porušení příměří obvinil dnes ruskou stranu také ukrajinský pluk Azov, který se podílí na obraně metalurgického komplexu. Při ostřelování evakuačního vozu, který jel vyzvednout civilisty, zemřel jeden voják a dalších šest jich utrpělo zranění, napsal pluk na komunikační platformě Telegram.

S prosbou o pomoc s evakuací ukrajinských vojáků obklíčených v Azovstalu se na organizaci Lékaři bez hranic obrátilo ukrajinské ministerstvo pro znovuzačlenění dočasně okupovaných území, informovala agentura Reuters. Zástupce velitele ukrajinského pluku Azov Svjatoslav "Kalyna" Palamar ve videoprohlášení ve čtvrtek upozornil, že zranění vojáci na místě trpí a nedostává se jim odpovídající pomoci.

Zintenzivnění snah o ovládnutí obrovského hutního komplexu a tím také celého Mariupolu zřejmě souvisí s blížícími se oslavami 9. května, kdy si Rusko připomíná porážku nacistického Německa v roce 1945, sdělilo ve své pravidelné ranní zprávě k situaci na Ukrajině britské ministerstvo. Západní představitelé se totiž domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin by v tento den rád ohlásil symbolický úspěch ve válce na Ukrajině, kterou odstartoval s cílem "denacifikace" země.

Pokusy o ovládnutí oceláren a zničení už týdny vzdorujících obránců znamenají pro Rusko ztráty lidské síly, vojenské techniky i munice. Ty budou dál narůstat a narušovat operační plány v jižní části Donbasu, upozornil Londýn.

Na Ukrajině podle FAO uvázlo kvůli blokádě téměř 25 milionů tun obilí

Na Ukrajině uvázlo kvůli blokádě černomořských přístavů včetně Mariupolu a problémům s infrastrukturou téměř 25 milionů tun obilí. Podle agentury Reuters to dnes uvedl zástupce Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Ukrajina byla podle údajů Mezinárodní rady pro obiloviny čtvrtým největším světovým vývozcem kukuřice v loňské sezóně a šestým vývozcem pšenice. Blokování obilí se považuje za jednu z příčin vysokých cen potravin, které v březnu podle FAO v důsledku ruské invaze na Ukrajinu dosáhly rekordního maxima, než v dubnu mírně polevily.

"Je to téměř groteskní situace, kterou v tuto chvíli pozorujeme na Ukrajině s téměř 25 miliony tun obilí, které by se dalo vyvézt, ale které nemůže opustit zemi jen kvůli nedostatečné infrastruktuře a blokádě přístavů," řekl zástupce ředitele FAO Josef Schmidhuber. Dodal, že plná sila by mohla mít za následek nedostatek místa ve skladech během příští sklizně v červenci a srpnu. Obavy podle něj vzbuzují i zprávy, že v bojích na Ukrajině byly některé sklady obilí zničeny.

Od té doby, co Moskva koncem února zahájila to, co nazývá "zvláštní vojenskou operací“, je Ukrajina nucena vyvážet obilí už ne přes moře, ale vlakem přes západní hranici nebo ze svých malých říčních přístavů na Dunaji.

"Světu by skutečně pomohlo, kdybychom mohli toto obilí (z Ukrajiny) evakuovat," řekla ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealaová. "Existuje vážné riziko, že ceny potravin porostou a stanou se nedostupnými, což by mohlo způsobit větší hlad," dodala.

Peskov nekomentoval informaci o Putinově omluvě za Lavrovova slova o Hitlerovi Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes nechtěl komentovat informaci z Izraele, podle kterého se ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtečním telefonátu s izraelským premiérem Naftalim Bennettem omluvil za nedávný výrok ministra zahraničí Sergeje Lavrova o židovském původu Adolfa Hitlera. Informovala o tom agentura TASS. "Rozhovor byl skutečně velmi důležitý, ale v tuto chvíli nemáme co dodat k tomu, co jsme uvedli v písemném prohlášení o výsledcích této komunikace," řekl dnes novinářům Peskov. Kreml ve svém prohlášení po rozhovoru politiků diplomatickou roztržku ani omluvu kvůli Lavrovově výroku přímo nezmínil. O Putinově omluvě informovala kancelář izraelského předsedy vlády, Bennett podle médií jeho omluvu přijal a poděkoval mu za objasnění jeho postoje vůči Židům a památce holokaustu. Šéf ruské diplomacie o víkendu v televizním rozhovoru s italskou televizí v souvislosti s židovským původem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prohlásil, že to nepopírá údajné nacistické prvky v jeho zemi a že i vůdce nacistického Německa Hitler "měl židovskou krev" a "největší antisemité bývají Židé". Svým výrokem vyvolal v Izraeli pobouření. Lavrov dnes poprvé od nedělního rozhovoru vystoupil na veřejnosti, napsal ruskojazyčný web stanice BBC. Ministr podle serveru při pamětní akci za válečné veterány zdůraznil, že Rusko "památku obětí holokaustu a vězňů z koncentračních táborů samozřejmě uctívá". Podle agentury TASS ale Lavrov zároveň hovořil o "diskriminaci", kterou Rusko podle něj zažívá ze strany Západu, a zopakoval důkazy nepodložené tvrzení Moskvy, že na Ukrajině "vzkvétá neonacismus". Peskov dnes také prohlásil, že z Polska v posledních měsících zaznívá "velmi nepřátelská rétorika" a z této země "může přijít ohrožení územní celistvosti Ukrajiny". Podle agentury Interfax připomněl nedávné prohlášení šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Naryškina, který koncem dubna tvrdil, že Polsko spolupracuje se Spojenými státu na plánu převzetí kontroly nad částí Ukrajiny. Varšava tato obvinění odmítla jako dezinformaci s cílem zasít nedůvěru mezi spojenci Kyjeva, napsala dříve agentura Reuters. "Lži o údajných plánech Polska zaútočit na západní Ukrajinu se opakují už několik let," uvedl mluvčí polského ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Stanislaw Žaryn. "Cílem ruské propagandy je vyvolat nedůvěru mezi Ukrajinou a Polskem a podkopat jejich spolupráci," sdělil. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. února a od té doby tam válčí, v poslední době soustředí invazní úsilí na východě země. Rusko nehodlá použít na Ukrajině jaderné zbraně, ujišťuje ruské ministerstvo Rusko nepoužije na Ukrajině jaderné zbraně, řekl podle agentury TASS zástupce ředitele tiskového oddělení ruského ministerstva zahraničí Alexej Zajcev. Nebylo by to podle něj v souladu s cíli "speciální vojenské operace", jak Moskva označuje svou ozbrojenou agresi vůči sousední zemi. "Scénáře možného použití jaderných zbraní jsou jasně zakotveny v ruských doktrinálních dokumentech. Nelze je vztáhnout na uskutečnění úkolů, které byly stanoveny během speciální vojenské operace na Ukrajině," prohlásil Zajcev. "Rusko se důsledně drží principu, podle něhož nemůže být v jaderné válce vítězů. Nesmí být (jaderná válka) rozpoutána," uvedl také Zajcev. Představitel ruského ministerstva zahraničí ale zároveň podotkl, že od Ukrajiny a západních zemí může Rusko očekávat všemožné "provokace". "Musíme být připraveni na jakýkoli vývoj událostí na mediální scéně i v terénu," prohlásil. Moskva od zahájení invaze na Ukrajinu dělá na možné použití jaderných zbraní nejasné narážky. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov v rozhovoru vysílaném minulý týden ruským Prvním kanálem prohlásil, že nebezpečí jaderného konfliktu "nelze podceňovat". Dříve ale ruské ministerstvo obrany označilo za absurdní obavy, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Šéf americké CIA William Burns v polovině dubna řekl, že možnost uchýlení se k taktickým jaderným zbraním ze strany Ruska "nelze brát na lehkou váhu" vzhledem k neúspěchům, kterým zatím ruská armáda na Ukrajině čelí. Ruské síly dál útočí v Doněcké a Luhanské oblasti, uvádí ukrajinský štáb

Ruské síly na Ukrajině pokračují v ofenzivě v Doněcké a Luhanské oblasti na východě země, vyplývá z dnešního pravidelného hlášení generálního štábu ukrajinské armády. Rusové se podle něj snaží získat plnou kontrolu nad městem Popasna, obnovili útoky na Lyman a Siversk a intenzivně útočí na mariupolské ocelárny Azovstal. Ve večerním hlášení ukrajinské veleni ohlásilo osvobození pěti obcí v Charkovské oblasti při protiútoku ukrajinských sil.

Protivník se snaží získat plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí s cílem získat pozemní spojení mezi těmito územími a poloostrovem Krym, který Rusko v roce 2014 anektovalo, sdělil generální štáb. Podle něj také pokračuje ostřelování obytných čtvrtí a předměstí Charkova. Nepřítel ostřeluje také obce v severní části Chersonské a Mykolajivské oblasti.

Ukrajinské síly v Doněcké a Luhanské oblasti podle štábu odrazily 11 útoků, zničily osm tanků a 11 dalších obrněných vozů. Podle dnešního hlášení z Kyjeva ruská strana za uplynulý den přišla zhruba o 200 vojáků. Od začátku invaze pak bylo z bojů vyřazeno 24.900 ruských vojáků, uvádí štáb. Tento údaj ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko přiznává mnohem nižší ztráty.

Ve večerním hlášení generální štáb oznámil osvobození obcí Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrajinka, Šestakovo a Peremoha, stejně jako částečné osvobození vsi Čerkaski Tiški.

Ruské ministerstvo obrany dnes naopak oznámilo, že ruské síly sestřelily v Luhanské oblasti ukrajinský letoun Su-25 a stíhačku MiG-29 a stíhačku Su-27. Pomocí vysoce přesných raket Rusko zničilo rozsáhlý muniční sklad v Kramatorsku v Doněcké oblasti a odpalovací zařízení raket Točka-U v Záporožské oblasti, sdělilo ministerstvo. Podle jeho mluvčího v dnešních bojích Ukrajinci přišli o 310 vojáků a 27 kusů vojenské techniky. O začátku bojů ruské síly zničily 152 ukrajinských letadel, 112 vrtulníků, 749 dronů, 291 protileteckých zbraní, 2867 tanků a dalších obrněnců, tvrdí Moskva. Ani tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Ruská armáda začala aktivně nasazovat letectvo a dělostřelectvo k bombardování a ostřelování Záporožské oblasti, uvedl podle listu Ukrajinska pravda mluvčí oblastní správy.

"Donedávna nepřítel nevedl aktivní bojové operace ve směru na Záporoží, ale snažil se palbou omezit akce našich vojsk a ničit naše dělostřelecké jednotky. Dnes kolem jedenácté hodiny nepřítel použil letectvo a dělostřelectvo proti okresnímu městu Huljajpole. Masivním dělostřeleckým ostřelováním, raketami a bombardováním ničí ruská armáda civilní infrastrukturu ve městě Orichiv," uvedl mluvčí.

