V Azovstalu je nejméně 1000 civilistů a děti, tvrdí úřady a žádají evakuaci

Kyjev - V areálu železáren a oceláren Azovstal v Mariupolu se ukrývá mnoho civilistů, včetně žen, dětí a starších lidí. Tvrdí to šéf místní hlídkové policie Mychajlo Veršynin. Podle městské rady jde nejméně o 1000 lidí. Ukrajinská vicepremiérka dnes vyzvala Rusko k vytvoření humanitárního koridoru z Azovstalu pro civilisty. V obrovském metalurgickém komplexu jsou podle dostupných informací také zbývající ukrajinští obránci zdevastovaného města a podnik představuje poslední významnou oblast ukrajinského odporu ve městě.

Podle bývalého ministra vnitra Arsena Avakova přežívají civilisté v úkrytech Azovstalu v otřesných podmínkách, bez vody, jídla nebo léků, informuje server Ukrajinska pravda. Podle něj se tito lidé ukrývají před ostřelováním ve skladech hutního závodu.

Mariupolská městská rada na síti Telegram rovněž uvedla, že mezi lidmi v Azovstalu jsou zejména ženy, děti a starší lidé. Ruské síly obvinila, že areál ostřeluje a bombarduje.

Veršynin ruské jednotky obvinil, že využívají zbývající civilisty v Mariupolu, jejichž počet se podle ukrajinských médií pohybuje kolem 100.000, mimo jiné ke sbírání mrtvol nebo vykopávání masových hrobů. Tím se podle něj snaží zahladit stopy po svých zločinech. Lidé pracují za stravu, cituje policejního činitele agentura Ukrinform.

Uvedený činitel také tvrdí, že ruské invazní jednotky nutí nosit civilisty bílé pásky - na pravé noze a levé ruce - podobně jako ruští vojáci nebo bojovníci proruské samozvané separatistické Doněcké lidové republiky. Tím je staví do pozice bojovníků a posílají je na místa, kde se střílí, čímž je ohrožen jejich život, dodal Veršynin.

Ukrajinské úřady rovněž viní invazní jednotky, že pokračují v násilném odsunu obyvatel Mariupolu do Ruska. Starosta města Serhij Orlov podle agentury Reuters uvedl, že z Mariupolu bylo do oblastí kontrolovaných proruskými separatisty násilně deportováno přes 40.000 lidí. Jeho poradce Petro Andrjuščenko předtím prohlásil, že ruská vojska deportovala z města do separatistického Doněcku veškerý zbývající zdravotnický personál, píše agentura Unian. Ve městě tak podle něj nejsou žádní lékaři ani nemocnice.

Mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk označil situaci v Mariupolu za mimořádně složitou, uvedla agentura Reuters. Podle mluvčího resortu však ruské síly toto strategické přístavní město dosud plně neovládly.

S tím souhlasí i Washington. Podle vysoce postaveného činitele amerického ministerstva obrany je status Mariupolu stále sporný. Moskva pro obsazení přístavního města podle něj vyčlenila několik tisíc vojáků, kteří by po dosažení cíle mohli pomoci ruským jednotkám na východě a jihu Ukrajiny. Ukrajinské síly ale o Mariupol tvrdě bojují, dodal podle stanice CNN činitel.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková dnes vyzvala Rusko, aby umožnilo vytvoření humanitárního koridoru pro evakuaci lidí z obléhaného města a také z Azovstalu. "Požadujeme urychlené vytvoření humanitárního koridoru z území závodu Azovstal pro ženy, děti a další civilisty," uvedla Vereščuková podle agentury Reuters.

Moskva v sobotu oznámila, že ruská vojska a jednotky proruských separatistů "vyčistily" celou městskou oblast Mariupolu od ukrajinských sil a zablokovaly zbývající ukrajinské bojovníky v Azovstalu. Ukrajinští vojáci v neděli odmítli výzvu ruského ministerstva obrany, aby složili zbraně, přičemž jim resort sliboval, že ušetří jejich životy.

Ruské jednotky obléhají Mariupol od začátku března a většinu města a jeho bezprostředního okolí mají zřejmě pod kontrolou. Ukrajinské jednotky uvězněné ve městě se však podle stanice CNN drží navzdory drtivé přesile - nacházejí se ovšem už jen v ostrůvcích odporu a jejich počet je nejasný. Místní úřady odhadují, že kvůli ruskému bombardování a bojům zemřelo v Mariupolu nejméně 21.000 obyvatel.