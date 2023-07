V autobusech, které se srazily u Brna, jeli lidé 25 národností, Češi tam nebyli

Brno - V autobusech, které se v pondělí srazily na dálnici D2 u Brna, cestovali lidé 25 národností, nebyli tam žádní Češi. Řidič zájezdového autobusu, jenž srážku nepřežil, byl cizinec s trvalým pobytem v Česku. Zraněných bylo 76 lidí, těžce 14. Dva pacienty lékaři operovali, ostatní jsou stabilizováni nebo propuštěni z nemocnic. Novinářům to dnes řekli zástupci integrovaného záchranného systému. V nemocnicích zůstává 16 lidí, vyplývá z odpovědí zástupců oslovených nemocnic.

Mluvčí policie Bohumil Malášek ČTK řekl, že mezi cestujícími byl například občan Venezuely, Brazílie, Ukrajiny, Mexika, Saúdské Arábie, Dánska, Nepálu či Maďarska. Pocházeli také například z Bulharska, Austrálie, Nigérie, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Gruzie či Kostariky.

Na místě zasahovalo 26 zdravotnických posádek, pro těžce zraněné letěly vrtulníky, se sanitkami pomáhaly také soukromé zdravotní služby. "Pacienty s nejtěžšími poraněními jsme odvezli do hodiny, do dvou hodin od zahájení záchranářských prací jsme odvezli posledního pacienta. Na místě pak zůstávalo několik posádek, kdyby to potřebovali lidé stojící v koloně nebo ti, kteří se na zásahu podíleli," uvedla ředitelka jihomoravských záchranářů Hana Albrechtová.

Hasiči a policisté označili pondělní zásah u dopravní nehody za jeden z nejsložitějších za posledních šest let. Práci komplikovalo především to, že v autobusech cestovali lidé několika národností, kteří nemluvili česky. Jejich totožnost pomáhali zjišťovat cizinečtí policisté a objížděli nemocnice. Do rána se to podařilo u většiny zraněných cestujících zjistit.

Pacienty v Brně ošetřila Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Úrazová nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří a Vojenská nemocnice. Pomohla také Nemocnice Břeclav. Dohromady měly v péči 76 lidí, přičemž dnes odpoledne zůstávalo hospitalizovaných 16 lidí.

Hasiči vyprošťovali 12 zaklíněných lidí. Na místě měli kromě jiného také autobusy, kterými převezli lehce zraněné pacienty do nemocnic v Brně. Po dalším ošetření je převezli do evakuačního střediska v Chrlicích. Vznikla také krizová linka, kam mohli volat příbuzní pacientů. "Poskytli jsme 60 hovorů, některé byly z konzulátů, jiné od rodinných příslušníků. V Chrlicích jsme přes noc ubytovali šest lidí, poskytli jim lůžka, stravu a pití. Ráno jsme je odvezli na autobus do Prahy, kam měli namířeno. Informační linka nadále funguje," řekl krajský řídící důstojník Radek Miškařík.

Příčinu srážky vyšetřují policisté, zatím nevyloučili indispozici řidiče, technickou závadu, vysokou rychlost či nedodržení bezpečné vzdálenosti. "U řidiče FlixBusu jsme vyloučili alkohol, u řidiče druhého autobusu musíme počkat na výsledky pitvy, protože při střetu zemřel. Byl to cizinec s trvalým pobytem na území Česka, registrační značka autobusu byla česká. Součástí vyšetřování bude také to, zda lidé byli připoutáni. Pokud jsou informování o tom, že by měli být, je to na jejich zodpovědnosti," dodal šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.

Podle něj vyšetřování nehody potrvá dlouho právě kvůli velkému počtu zahraničních účastníků. "Budeme stavět na svědeckých výpovědí i na tom, co ukáže místo nehody. Zatím je jasné, že řidič zájezdového autobusu s českou registrační značkou narazil zezadu do FlixBusu, který jel z Budapešti. Mohl k tomu přispět faktor únavy i to, že v okolí Brna jsou často kolony. Velkou roli hraje pozornost a řidiči musí reagovat na vzniklé situace. Po odvezení záchranářů jsme povolali odtahovou službu, která měla problém s odtažením jednoho z autobusů. Pravý jízdní pás ve směru na Břeclav jsme pustili zhruba po třech hodinách a levý ve směru na Brno kolem 23:00," doplnil.

Infocentrum hasičů přijalo kvůli nehodě autobusů asi šest desítek hovorů

Infocentrum hasičů v souvislosti s pondělní nehodou dvou autobusů na D2 přijalo asi šest desítek hovorů. Volali například rodinní příslušníci. Hasiči kromě infocentra zřídili i evakuační středisko, v němž přespalo šest lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Infocentrum hasičů funguje od pondělních 17:30, mluvčí uvedl, že se v něm vystřídalo 22 příslušníků sboru. "Odbavili jsme zhruba 60 hovorů. Funguje v češtině a angličtině, další jazyky zapotřebí nebyly. Volali především rodinní příslušníci, účastníci nehody anebo z konzulátů. Sdíleli jsme informace od záchranky, z nemocnic a od policie," popsal mluvčí.

Na noc hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a brněnskou městskou částí Chrlice také vytvořili a vybavili evakuační středisko, pro přespání účastníků nehody. Využilo jej šest lidí. Zajišťovali také transport ošetřených lidí z nemocnic k odstaveným vrakům autobusů, aby si mohli vyzvednout své věci a zavazadla.