V Austrálii zaznamenali množení Velkého bariérového útesu

Canberra - Australští badatelé v noci na dnešek místního času zaznamenali rozsáhlé množení Velkého bariérového útesu. Během noci koráli pustili do vody velký počet spermií a vajíček, které vytvořily pestrobarevné shluky ve vodě. Podle badatelů je to důkaz, že se útes zotavuje z předchozích negativních jevů, jako je bělení, uvedla dnes agentura Reuters.

"Bylo potěšující pozorovat, jak se rodí nový útes," uvedl Gareth Phillips, který tento fenomén sledoval ve vodách nedaleko města Cairns ve státě Queensland. Podle Phillipse, který vede průzkum zaměřený na reprodukci Velkého bariérového útesu, to ukazuje, že jeho ekologické funkce stále fungují. "Toto množení je dalším důkazem, že se útes zotavuje," domnívá se Phillips.

Podle Phillipse reprodukce korálů nastává, pokud se naplní několik podmínek. Množení se obvykle odehrává v noci mezi koncem listopadu a začátkem prosince a teplota vody se musí pohybovat kolem 26 stupňů. Obvykle se tak stává po úplňku, kdy je příliv i odliv méně intenzivní. Fenomén trvá tři až šest nocí.

Ekologové již mnoho let varují před negativními jevy, jako je bělení, které zasahují Velký bariérový útes. To nastává, když se koráli v důsledku oteplování mořské vody začnou zbavovat barevných řas, které jim dopravují výživné látky. V roce 2019 australské úřady ve svém pětiletém hodnocení zhoršily prognózu této přírodní památky na nejnižší možnou úroveň. Za hlavní hrozbu pro tento unikátní ekosystém označily globální změny klimatu a oteplování. Předchozí výzkumy poukazovaly na to, že bělení a další podobné fenomény se negativně promítají i do schopnosti reprodukce korálů.

Velký bariérový útes, který je od roku 1981 součástí světového přírodního dědictví UNESCO, lemuje severovýchodní pobřeží Austrálie v délce více než 2000 kilometrů. Je to největší komplex korálových útvarů na světě a jeden z největších magnetů, který láká turisty do Austrálie. Tvoří ho stovky oddělených korálových útesů a ostrůvků a je domovem 400 druhů korálů, 1500 druhů ryb a 4000 druhů měkkýšů.