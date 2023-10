V Austrálii se tisíce lidí připojily k pochodu na podporu Palestinců

Canberra - Tisíce lidí se dnes zúčastnily pochodu na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, který se konal v největším australském městě Sydney. Akce byla povolena až na poslední chvíli, protože někteří protestující na předchozím shromáždění skandovali protižidovská hesla. Informovala o tom agentura Reuters.

V Sydney se pochodu zúčastnilo asi 15.000 osob, uvedla lidskoprávní organizace Palestine Action Group. Demonstranti skandovali "Palestina nikdy nezemře" a mávali palestinskými vlajkami. Na akci, kvůli které muselo být pro dopravu uzavřeno několik ulic, hlídkovala policie včetně strážníků na koních a vrtulníků. Policie uvedla, že nikoho nezatkla. Mluvčí organizace Amal Naserová uvedla, že pochod byl pokojný.

Protestující Barbara O'Neillová označila Palestince za "bratry a sestry". Další účastník shromáždění James McGlone řekl, že lidé mají "právo vědět, co se děje s Palestinci". "Kdyby věděli, co Izrael udělal a nadále dělá, podpořili by Palestinu," dodal. "Jsem tady, protože jde především o humanitární věc. A já podporuji, víte, humanitu ve všech směrech," prohlásila další demonstrantka, která se představila pouze jako Doaa.

Ale Alex Ryvchin, spoluředitel Výkonné rady australských Židů, která zastupuje australskou židovskou komunitu, řekl, že shromáždění v Sydney "podnítilo další nenávist v Austrálii" a narušilo "křehkou sociální soudržnost".

Nedávné shromáždění, které se uskutečnilo před budovou Opery v Sydney jen dva dny po útoku Hamásu ze 7. října, vyvolalo vášnivou debatu poté, co byla malá skupina natočena, jak skanduje: "Židy do plynu".

Na dnešek byla naplánována propalestinská shromáždění také v Brisbane, Perthu a Hobartu, uvedla Palestine Action Group. Minulý víkend tisíce lidí zúčastnily převážně pokojných shromáždění po celé Austrálii.

Protestující v různých městech světa v pátek požadovali ukončení izraelského bombardování Pásma Gazy po téměř dvou týdnech intenzivních leteckých a dělostřeleckých úderů, které si podle palestinských úřadů vyžádaly více než 4100 obětí. Dalších 13.000 lidí při nich utrpělo zranění.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek slíbil, že bude v Pásmu Gazy "bojovat až do vítězství". Podle Reuters tak naznačil, že izraelská armáda si nedá přestávku v bombardování a očekávané pozemní invazi do tohoto palestinského území kvůli útoku Hamásu ze 7. října, při kterém bylo v Izraeli zabito 1400 lidí a dalších zhruba 200 zajato.