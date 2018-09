Melbourne - Na sedm stovek návštěvníků festivalu taneční hudby v Sydney muselo v sobotu vyhledat pomoc zdravotníků poté, co se zřejmě předávkovalo drogami. Desítka jich skončila v nemocnici, dva mladí lidé zemřeli, informovala dnes agentura Reuters. Místní úřady chtějí zabránit tomu, aby se festival Defqon.1 ještě někdy opakoval. Dva z hospitalizovaných jsou v kritickém stavu.

Policie obvinila deset lidí z distribuce drog, jsou mezi nimi dva teenageři, kteří se na festival údajně pronesli 120 tabletek. Na taneční akci přišlo okolo 30.000 lidí.

"Jsem naprosto zděšená, co se stalo, nechci, aby další rodiny prožívaly tragédii, do jaké se dnes některé probudily," řekla premiérka australského státu Nový Jižní Wales Gladys Berejiklianová. Festival označila za nebezpečnou akci. "Udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistila, že už se nebude konat," řekla. Případy úmrtí kvůli předávkování drogami provázely festival už v roce 2013 a 2015.

Pořadatelé dnes uvedli, že je smrt dvou návštěvníků přehlídky taneční hudby jako je hardcore techno, hard house a hard trance, hluboce zarmoutila. "Počet případů spojených s drogami nás zklamal, co do omamných látek na festivalu máme politiku nulové tolerance," uvedli pořadatelé.

Festival Defqon.1 se od začátku tohoto tisíciletí koná v Nizozemsku, o několik let později se přidala Austrálie, svého času se konal i v Chile.