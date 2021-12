V Austrálii se kvůli poryvu vichru vznesl hrad na skákání, čtyři děti zemřely

Čtyři děti dnes přišly o život v Austrálii, když se při poryvu větru zvedl do vzduchu nafukovací hrad na skákání. Pět dalších školáků se zranilo. Neštěstí se stalo při školní oslavě konce roku ve městě Devonport ve státu Tasmánie. Na snímku sanitky na místě neštěstí.

Sydney - Čtyři děti dnes přišly o život v Austrálii, když se při poryvu větru zvedl do vzduchu nafukovací hrad na skákání. Pět dalších školáků se zranilo, informovala australská televize ABC na svých internetových stránkách. Neštěstí se stalo při školní oslavě konce roku ve městě Devonport ve státu Tasmánie.

Oběti jsou dvě dívky a dva chlapci ve věku šesti let. Hrad se zvedl do výšky a několik dětí z něho vypadlo z výšky deseti metrů na zem.

Na místo neštěstí přijel větší počet sanitek a přiletělo několik vrtulníků. Podle ABC policisté zasahující na místě plakali a objímali se s rodiči, kteří se seběhli u školy.

"Je to velmi tragická událost, myslíme na rodiny, celou školu a taky na záchranáře. Není pochyb o tom, že to bude velmi tragická scéna," sdělila policejní velitelka Debbie Williamsová.

Premiér Scott Morrison označil neštěstí za "zdrcující" . "Je to neuvěřitelně tragické. Vaše děti při dnu volna a spolu s rodinami a stane se z toho taková strašná tragédie, to vám prostě zlomí srdce," řekl Morrison. Do Devonportu se vydal tasmánský premiér Peter Gutwein. Devonport je malý přístav na severním pobřeží Tasmánie a žije tam asi 30.000 lidí.

Stanice BBC připomenula několik jiných neštěstí, kdy si děti hrály v podobných nafukovacích hradech. V roce 2019 se v Číně zabily při téměř stejném incidentu, jaký se stal v Tasmánii, dvě děti a 20 se zranilo. O rok dříve zemřela holčička v Británii, když hrad explodoval.