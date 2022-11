V atypické přístavbě muzea v Jablonci je tvorba světoznámé výtvarnice Šabókové

Jablonec nad Nisou - Vstup do chrámu s uměleckými díly po stranách i na stropě připomíná nyní atypická přístavba muzea v Jablonci nad Nisou. Je v ní výběr z tvorby sklářské výtvarnice Gizely Šabókové, která letos oslavila sedmdesáté narozeniny. Naposledy v jabloneckém muzeu prezentovala svá díla v roce 1995, řekl ČTK kurátor výstavy Petr Nový.

Půlroční výstava nese název Monument. "Ty monumenty jsou pro mě jako kurátora dva. Jednak to jsou její díla, protože tam můžete opravdu vidět starověké stopy. To jsou takové menhiry, velmi často jenom hrubě opracované předměty, velmi kvalitně, ale hrubě. Ty věci pro mě mají duši," uvedl kurátor. Druhým je podle něj to, že Šabóková svá díla nejen vymýšlí, ale dokáže i vytvarovat do konečné podoby. "Se svým manželem Karlem Bartoníčkem sklo taví, sklo chladí a sklo opracovává," dodal Nový.

Pro umístění děl světoznámé sklářské výtvarnice muzeum vybralo svoji atypickou přístavbu ze skla, kde důležitou roli hraje i denní světlo. "Unikátní prostor vyžaduje i unikátní dramaturgii. Prostor v něm proto dáváme jen výjimečným a prestižním projektům, které jsou připravovány v úzké spolupráci mezi autory a našimi kurátory. Výstava Gizely Šabókové je přesně takovou akcí,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková.

Výstava představuje různé aspekty její tvorby. "Není to jen tavená řezaná plastika, kterou je nejznámější, ale máme tam i její charitativní projekt, který dělala v Keni. Máme tam její kresby, grafiky, obrazy," řekl kurátor. Na výstavě nemohou chybět ani vitráže.

Dominantním prvkem výstavy je dílo, které Šabóková vytvořila nedávno. "Vždy ráda na výstavě ukážu nějaké rozcestí, jako že něco končí a něco začíná," řekla Šabóková. Plastikou ve tvaru figury na jednu stranu vzdává hold svým předchůdcům - umělcům i sklářům. "Vážím si řemeslné práce a celý život jsem touto cestou šla, ale teď jsem se rozhodla, že budu trošku volnější, že nebudu tak úplně otrocky poslouchat to řemeslo," uvedla. Figuru s kratší jednou rukou, jež má evokovat zranění, nazvala Nohy, ruce nebo křídla. "To znamená zůstanete stát, budete pomáhat, jste zraněný nebo uletíte. Je to taková symbolická věc i na dnešní dobu," dodala sklářská výtvarnice.

K Jablonecku má rodačka ze slovenských Novým Zámků blízko, neboť v Železném Brodě absolvovala v letech 1969 až 1973 střední uměleckoprůmyslovou školu. Jako nezávislá umělkyně začala tvořit od roku 1979 po absolvování studia v ateliéru Stanislava Libenského na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Její díla jsou součástí řady veřejných i soukromých domácích a zahraničních sbírek.