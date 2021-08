V Aténách ustal silný vítr, hasiči toho využijí, aby zastavili šíření požáru

Atény - Záchranáři v Aténách varují, že pokud se dnes nepodaří dostat pod kontrolu požáry na severu města, bude to pro metropoli znamenat obrovský problém. V noci na dnešek ustal silný vítr, který plameny rozdmýchával, díky čemuž získali hasiči čas, aby se pokusili šíření ohně zastavit.

"Pokud se nám dnes nepodaří požáry utlumit, budeme mít obrovský problém," řekl podle agentury DPA ráno ve veřejnoprávní televizi Vasilis Kokkalis, náměstek guvernéra regionu Attika, kde leží i Atény, odpovědný za civilní ochranu. Potvrdil také, že policie zadržela tři lidi podezřelé ze žhářství.

V Aténách je už několik dnů kvůli požárům silně znečištěné ovzduší, ze vzduchu se snáší popel. Úřady vyzvaly obyvatele města, aby neotevírali okna a nechodili ven. V pátek v souvislosti s požáry v okolí Atén zemřeli dva lidé.

Rozsáhlé požáry zuří také na druhém největším řeckém ostrově Euboia a poblíž Olympie a Sparty na Peloponéském poloostrově.

V zasažených oblastech řeckým hasičům pomáhají jejich kolegové z Ukrajiny, Rumunska a Kypru. Vrtulníky tam poslala Francie, Švýcarsko a Chorvatsko. Na cestu do Řecka se dnes vydá 36 hasičů z ČR s 15 vozidly. Nejprve se i s technikou přesouvají na shromaždiště v Podivíně na Břeclavsku, odkud by odřad dopoledne měl odjet do Řecka.

Moravskoslezští hasiči vyrazili na pomoc Řecku sužovanému požáry

Moravskoslezští hasiči dnes ráno vyrazili do Řecka pomáhat s lesními požáry, kromě nich budou součástí speciálního odřadu také hasiči ze Středočeského a Jihomoravského kraje a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Do zahraničí vyrazí celkem 36 hasičů a 15 vozidel, z Moravskoslezského kraje bylo vysláno 14 hasičů. Nejprve se i s technikou přesouvají na shromaždiště v Podivíně na Břeclavsku, odkud by dnes odřad okolo 09:45 měl vyrazit do Řecka. Novinářům to sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

"Na hasiče čeká trasa dlouhá přibližně 2000 kilometrů, a to přes území Evropské unie. Nasazeni budou v okolí Atén, předběžně se předpokládá, že budou přímo na místě zasahovat deset dnů, další čtyři dny mají na cestu tam a zpět," uvedl Kozák. Dodal, že z Moravskoslezského kraje na místo vyráží dvojice cisternových automobilových stříkaček, automobilová dílna určená jak pro technickou podporu vozidel, tak i pro zajištění spojení a rovněž automobil s logistickým a týlovým zajištěním.

"Jedním ze základních požadavků na záchranný odřad obecně je co největší soběstačnost, vyslané týmy by měly zatěžovat infrastrukturu postižené oblasti co nejméně. Náš tým proto veze pro všech 36 hasičů jídlo, pití a část stanů, zbylé prostředky pro ubytování zajišťují kolegové ze záchranného útvaru," uvedl Kozák. Dodal, že odřad, který byl vyslán na základě požadavku Řecka o mezinárodní pomoc, povede Richard Franc z moravskoslezského hasičského záchranného sboru.

Několik středomořských států v současné době bojuje se silnými lesními požáry. V Řecku hasiči likvidují desítky lesních požárů. Úřady evakuovaly několik vesnic poblíž ničivého požáru severně od Atén, včetně střediska pro žadatele o azyl. Oheň zničil desítky domů, dva lidé zemřeli. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí. Situace se zhoršila také na druhém největším řeckém ostrově Euboia.