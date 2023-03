V Aténách demonstrovalo na 40.000 lidí, radikálové házeli na policisty kameny

Atény - Policie v Aténách dnes použila slzný plyn proti radikálům, kteří ke konci demonstrace s účastí asi 40.000 lidí házeli na policisty kameny a Molotovovy koktejly. Informovala o tom agentura AFP. Asi 15.000 lidí dnes demonstrovalo také ve druhém největším městě Řecka Soluni. Lidé vyšli do ulic, podobně jako už chodí týden, kvůli srážce vlaků 28. února, která si vyžádala 57 obětí. K manifestacím za bezpečnou dopravu se dnes přidaly i demonstrace za rovné příležitosti žen v den jejich mezinárodního svátku. Nový ministr dopravy Jorgos Gerapetritis dnes také oznámil opatření ke zlepšení bezpečnosti vlakové dopravy, včetně okamžitých nouzových, aby mohl být co nejdříve obnoven provoz na železnici.

Život v Řecku dnes ochromily také protesty řady odborových svazů, které se tak připojily k týdenní stávce zaměstnanců železnic, kteří viní vládu, že úspornými opatřeními a liknavosti ke srážce vlaků přispěla. Ochromen byl od rána například provoz MHD v Aténách, kde byly uzavřeny i některé stanice metra. Některé spoje se ale rozjely před polednem proto, aby se lidé mohli dostat na demonstrace. V celé zemi nejezdí vlaky, jejich provoz se zastavil po srážce z minulého týdne. Zaměstnanci železnic od té doby stávkují. Dnes vyhlásil čtyřiadvacetihodinovou stávku i odborový svaz státních zaměstnanců ADEDY.

Ministr dopravy Gerapetritis, který se úřadu ujal minulý týden po odstoupení svého předchůdce kvůli tragické srážce vlaků, se dnes znovu omluvil pozůstalým i všem Řekům za to, že vláda nedokázala nehodě předejít. Zdůraznil, že pokud by země měla fungující systém řízení a varování na železnici, tak by se nehoda nestala.

Vlaky se na téže koleji ocitly kvůli chybě strojvedoucího, který zodpovědnost přiznal a je ve vazbě. Hrozí mu až doživotí za ohrožení bezpečnosti dopravy. Deník Kathimerini dnes napsal, že vyšetřovatelé zřejmě obviní v této souvislosti další tři lidi, a to inspektora, který přednostu stanice do této funkce přidělil, ačkoli neměl dost zkušeností, dále přednostu stanice, který měl odpolední směnu a měl zůstat až do 23:00, ale odešel domů dřív, a vedoucího zodpovědného za rozdělování směn.

Gerapetritis dnes novinářům řekl, že vláda urychlí realizaci smlouvy o automatickém řízení a signalizaci na železniční síti. Dodal, že premiér Kyriakos Mitsotakis kvůli tomu kontaktoval šéfa francouzské firmy Alstom. Tento kontrakt byl podepsán už v roce 2014, podle deníku Kathimerini se ale jeho realizace zastavila kvůli odhalení chyb v dodávkách v roce 2017 za předchozí vlády. Ministr dopravy dnes řekl, že v roce 2019 se nová vláda, tedy už vláda premiéra Mitsotakise, snažila od smlouvy odstoupit, ale nakonec v roce 2021 podepsala její dodatek.

Ministr také uvedl, že kabinet zavede okamžitá nouzová bezpečnostní opatření jako například přidělení dvou přednostů na každou vlakovou stanici, což ale kvůli nedostatku lidí bude zřejmě znamenat omezení spojů a možná i dočasné zavření některých stanic, tedy méně zastávek vlaků.

"Chceme obnovit železniční dopravu co možná nejdříve, doufám, že do konce měsíce," řekl ministr dopravy podle deníku Kathimerini.

Pomoc s urychlením modernizace řecké železniční sítě nabídla i Evropská komise, dnes mají podle agentury AMNA v Aténách jednat zástupci Evropské železniční agentury.