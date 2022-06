V asistenčním centru v Praze před uzavřením mírně přibylo uprchlíků

Praha - V pražském Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech před jeho dnešním uzavřením oproti minulému týdnu mírně přibylo uprchlíků. Zatímco v uplynulých dnech jich odbavilo okolo pěti stovek denně, v úterý to bylo 622 lidí a v pondělí 755. Kvůli případnému znovuotevření nebudou po zavření KACPU uvnitř prováděny žádné změny. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Centrum bude zavřeno dnes večer na dobu neurčitou. Vedení města se tak rozhodlo kvůli přeplněnosti Prahy a nedostatečným kapacitám. Od začátku války KACPU odbavilo podle údajů hasičů k úterku 99.592 osob.

"V posledních dnech dorazilo o něco víc lidí, ale nic dramatického se neděje. Průměrně jsme odbavovali okolo pěti stovek lidí a včera to bylo 622. Dnes se centrum zavře a bude to stejné, jako když v běžný den skončí provozní doba, zůstane zamčené," řekl Kavka. Dnes před polednem reportér ČTK viděl před KACPU několik desítek lidí. Do budovy nikdo cizí nesmí.

Na místě bude od čtvrtka fungovat pouze informační služba, která uprchlíkům řekne, co mají dělat a že jim pomoc může být poskytnuta na jiném místě. Kromě informátorů budou k dispozici letáky nebo infocedule, které budou rovněž na hlavním nádraží. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v úterý na dotaz ČTK řekl, že informátoři uprchlíkům vysvětlí, že Praha je plná, neseženou v ní ubytování a i s ohledem na výše nájmů je pro ně výhodnější jít jinam. Uprchlíci mají stále možnost získat bezplatnou jízdenku do jiného kraje.

Uzavření KACPU oznámilo vedení města před zhruba dvěma týdny po jednání magistrátního krizového štábu. Praha trvá na přerozdělování uprchlíků rovnoměrně mezi kraje. Hřib několikrát uvedl, že v metropoli je na 1000 obyvatel až čtyřikrát více uprchlíků než v některých krajích. O situaci a jejím řešení bude Hřib jednat v pátek s premiérem Petrem Fialou (ODS). Rozhodnutí Prahy kritizovali zástupci některých jiných krajů.