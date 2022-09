V Aši představili umělci sedm soch, které dva týdny tvořili v centru města

Aš (Chebsko) - V Aši na Chebsku dnes končí první ročník mezinárodního sochařského sympozia. Po celé dva týdny v sadech Míru tvořilo své sochy sedm umělců z celého světa. Akce se uskutečnila při příležitosti oslav 150 let od povýšení Aše na město. Zadané téma bylo Kořeny, které mají symbolizovat znovuoživení v minulosti přetrhaných vazeb mezi Čechy a Němci. Sochaři si s ním poradili různě, řekla dnes ČTK organizátorka sympozia Jitka Kůsová.

Na svých dílech pracovali umělci od začátku září v centru města. Práci od neopracovaného pískovce až po hotové dílo mohli lidé po celou dobu sledovat. Sochaři tvořili svá díla z pískovce, ale i z kortu, což je kov, který zrezne a nemusí se natírat.

Zájem o tvorbu soch v Aši byl mezi umělci velký, k posouzení poslali 60 různých návrhů. Odborná porota vybrala sedm umělců z Bulharska, Španělska, Kosova, Japonska a tři z České republiky. "Máme tu například španělského sochaře, jeho dílo je velmi jednoduché a abstraktní, nazval ho Milenci. Symbolizuje to návrat k rodinným tradicím, aby se lidi měli zase rádi a respektovali se," řekla Kůsová.

Veřejnosti se nejvíce líbilo dílo s názvem Pohled do historie od české sochařky Františky Hausdorfové. Jde o abstraktní sochu kruhového tvaru. Na letokruzích jsou zapsány klíčové momenty Aše, přičemž první událost vychází ze středu objektu. Uprostřed díla je veden průhled do okolí. "Průhled odkazuje na to, co tu předkové zanechali v krajině, jak ji změnili a co vybudovali. Záleží jen na nás, jak se této příležitosti chopíme a zda i my se přidáme k odkazu našich předků," uvedla k dílu autorka. Úspěch mělo také dílo od japonského sochaře s názvem Napříč hranicemi. Socha má symbolizovat bránu, jež propojuje hranice.

Cílem sympozia bylo podle starosty Dalibora Blažka (Místní) oživit a zkrášlit veřejná prostranství. "Sochy budou tvořit takovou cestu Aší. Čtyři sochy už byly umístěny. Cesta Aší začíná u radnice, další socha je u katolického muzea, jedna je na Poštovním náměstí, jedna na vrcholu města u parku," řekl starosta. Zbylé tři sochy chce radnice umístit do konce října. Sympozium podpořila evropská dotace z programu Erasmus.