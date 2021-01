V arkádách holešovského zámku je k vidění designový nábytek

Holešov (Kroměřížsko) - V prosklených arkádách holešovského zámku je výstava designového nábytku a doplňků. Lidé si ji mohou poprvé prohlédnout ode dneška. Výstavu připravili pracovníci Městského kulturního střediska Holešov ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem, sdělila ve čtvrtek ČTK mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Od konce listopadu do začátku ledna byla za sklem arkád výstava betlémů. "Měla u návštěvníků velký ohlas. S ohledem na okolnosti jsme se v Holešově rozhodli, že by byla velká škoda nechat tak hezký a pro dnešní dobu ideální výstavní prostor prázdný a tak krásné exponáty zase v zamčených prostorách," uvedla k připravené expozici nábytku mluvčí.

Nádvoří bude pro zájemce přístupné denně od 10:00 do 19:00. "Opět jde o nekontaktní formu, návštěvníci tak mohou výstavu zdarma navštívit například v rámci zdravotní vycházky kdykoliv během dne. K vidění budou opravdu pozoruhodné práce studentů, kteří je zhotovili v rámci praktických zkoušek a výukových programů. Chybět nebudou ani díla, která získala mimořádná ocenění," uvedla Helsnerová

Výstava zůstane otevřená do odvolání. Podle mluvčí na ni lidé mohou vyrazit do doby, než vláda rozvolní opatření související se šířením covidu-19. Arkády tedy budou zapotřebí k pořádání dalších akcí, případně do chvíle, než vznikne jiná výstava, která nábytek nahradí.