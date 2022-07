V areálu Vesec v Liberci dnes začne hudební festival Benátská!

Liberec - Po dvou letech pauzy způsobené protipandemickými opatřeními dnes v Liberci v areálu Vesec začne festival Benátská!. Do 31. července na dvou pódiích nabídne hvězdy české hudby a zároveň oslaví jubilea legend československé rockové muziky. Dnešní program nabídne společnou festivalovou oslavu šedesátin Olympiku a čtyřicetin metalové kapely Arakain. Vzhledem k riziku s případnými pandemickými problémy pořadatelé letos nepočítají s účastí zahraničních hvězd.

"To by mě ani ve snu nenapadlo, že si oslaví Olympic výročí s Arakainem. Fakt se na to upřímně těším. Arakain je naše velmi spřízněná kapela a mě o to víc těší, že když jsem ji poprvé v roce 1989 nahrával, tak jsem jim předpovídal dlouhou životnost," uvedl frontman Olympiku Petr Janda, který letos 2. května oslavil 80. narozeniny.

Čtvrteční program na hlavní scéně ČEZ Energy stage zahájí v 17:00 skupina Žlutý pes, ve Stanu Radia Impuls ve stejnou dobu zahraje skupina Realita. První den festivalu, jehož plný název letos zní Benátská! s Impulsem, vystoupí také Petra Janů & Amsterdam, Yo Yo band, Sebastien, Totální Nasazení, Xavier Baumaxa, E!E a Záviš. Hudební produkci v ranních hodinách zakončí dýdžejský set.

Další oslava jubilea připadne na sobotní festivalový večer. Na Benátské! zahájí celoroční oslavy svých šedesátých narozenin Paľo Habera se svou skupinou Team, která letos také slaví kulatiny v podobě 40 let od svého založení.

Festival Benátská! je v Libereckém kraji nejnavštěvovanější kulturní akcí o letních prázdninách. Před dvěma lety akci v areálu ve Vesci během čtyř dnů navštívilo přes 40.000 lidí. Více informací je na stránkách festivalu.