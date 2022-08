V areálu Avie v Letňanech má za 25 let vyrůst čtvrť za 70 miliard Kč

Praha - Investiční skupina Odien plánuje v dalších 25 letech postavit v areálu Avie mezi pražskými Letňany a Čakovicemi čtvrť se zhruba 7000 byty pro až 11.000 lidí. Náklady na výstavbu odhaduje na 70 miliard korun. Novinářům to řekl generální ředitel skupiny Michael Saran. Čtvrť má s centrem města propojit zmodernizovaná železnice a nová tramvajová trať. Firma již podle Sarana začala s dekontaminací pozemků po průmyslové výrobě a čeká na změnu územního plánu. Stavět by chtěla začít v roce 2025.

Takzvaný brownfield, který firma koupila v roce 2004, má 66 hektarů a patří k největším v metropoli. Podle Sarana na něm mají vyrůst budovy s 910.000 metry čtverečními hrubých podlažních ploch a 60 až 80 procent z nich bude sloužit k bydlení. Zbytek bude určen ke komerčním účelům, službám a veřejné vybavenosti, která má zabrat 70.000 metrů čtverečních ploch.

Firma nyní dokončuje dohodu s městem, podle které by měla investovat 1,5 miliardy korun do veřejné infrastruktury. Dohoda je pro firmu zásadní kvůli nutné změně územního plánu, na kterou čeká už asi 15 let. Tu finálně schvaluje pražské zastupitelstvo, podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) se to však již do zářijových voleb nestihne. V minulosti měla proti změně námitky letňanská radnice, jejíž zastupitelé návrh stále nepodpořili.

Saran dodal, že firma Odien již uzavřela dohodu se státem a začala s pracemi na nutné dekontaminaci brownfieldu po století průmyslové výroby. Do toho společnost investuje 1,5 miliardy korun. "Avia City je náš jediný developerský projekt, na který se budeme v dalších 25 letech plně soustředit," dodal ředitel.

Urbanistický návrh čtvrti vypracovalo studio architekta Jakuba Ciglera. Podle něj plán počítá s výstavbou ve výškové hladině šesti až osmi podlaží a polouzavřenými bloky, které částečně využijí původní strukturu staveb. To umožní pracovat se současnou zelení, které je na nevyužitých pozemcích poměrně dost. "Zeleň bude dále rozšířena o centrální park, který je vlastně takovým srdcem celého návrhu," doplnil architekt. Praha plánuje v nové čtvrti postavit dvě základní školy, novou tramvajovou trať a zlepšit dopravní infrastrukturu. Návrh počítá také s pěti mateřskými školami.

Pro dopravní obslužnost má být klíčová modernizace železniční trati na Mladou Bolestav, kterou plánuje Správa železnic (SŽ). Podle ředitele odboru přípravy staveb SŽ Pavla Paidara je nyní v přípravě záměr modernizace a zdvoukolejnění úseku železnice od Rajské Zahrady po okraj Prahy v Třeboradicích, který počítá i s rekonstrukci železniční stanice Čakovice. V úseku má vzniknout několik nových zastávek. V budoucnu pak SŽ připravuje modernizaci trati až do Mladé Boleslavi a prověřuje výstavbu rychlodráhy do Liberce.

V metropoli plánují jiní investoři i další velké projekty na brownfieldech. V roce 2020 začala se stavbou nové čtvrti na Smíchově skupina Sekyra Group, která plánuje obdobný projekt také na Rohanském ostrově v Praze 8. Velká výstavba čeká také areál Nákladového nádraží Žižkov, kde plánují stavět například firmy Central Group, Sekyra Group nebo Penta Real Estate. Výstavba je v plánu i v rozvojovém území Bubny-Zátory, kde má podle studie města v budoucnu žít až 25.000 lidí. Další brownfieldy se nacházejí ve Vysočanech, v Hloubětíně či v oblasti Bohdalce a Slatin.