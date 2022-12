V Arcibiskupském paláci opět dostali oběd lidé na okraji společnosti

Praha - V sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci na Hradčanech se dnes na obědě na Boží hod vánoční sešli lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Oběd pro přibližně dvě stovky pozvaných zájemců uspořádalo letos posedmnácté pro bezdomovce, seniory, uprchlíky a postižené nebo osamělé lidi celosvětové hnutí katolické církve komunita Sant'Egidio. Tradiční akce se v metropoli konala počtyřiadvacáté, kvůli pandemii koronaviru se v předchozích dvou letech uskutečnila v prostorách Františkánského kláštera.

"Vánoční oběd je plný radosti a světla, a to je právě to, co se našim hostům často nedostává. Když se podíváme do biblických textů, které se čtou během Vánoc, tak jsou opravdu plné poselství pokoje, míru a naděje. A v době, kdy v Evropě po mnoha desítkách let znovu čelíme válce, chceme předat tohle poselství. Každý z nás může být tvůrcem pokoje a tím, kdo přináší radost a světlo poté, co radost a světlo dostal do svého srdce," řekla ČTK zástupkyně komunity Sant'Egidio Kristina Koldinská.

Pozvánku dostávají lidé, kteří jsou dlouhodobými přáteli komunity. Přípitek červeným vínem pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner. "Budovat vztahy je dnes aktuální záležitostí," uvedl Graubner. "Kéž radost ze štěstí druhých je i naší radostí," dodal.

Hosty pozdravila také starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). "Společnost je tak silná, jak úspěšní jsou ti, kteří to mají nejtěžší," prohlásila.

Jako tradičně se podávala polévka s játrovými knedlíčky, pečená kachna se zelím a knedlíkem, nebo řízek s bramborovým salátem. Jako dezert pak vánoční cukroví, vánočka a ovoce. Pro každého hosta byl rovněž připraven vánoční dárek. "I letos máme většinu dárků praktických. Na každého čeká mikina, čepice, šála, rukavice, někdy máme i termo hrnek a podobné věci. Každý ten dárek je na konkrétní jméno, aby měl každý svůj vlastní," podotkla Koldinská.

Akci zajišťovala přibližně stovka dobrovolníků. Někteří servírovali či obsluhovali kuchyň, jiní usedli za slavnostně prostřený stůl spolu s hosty, aby vytvořili rodinnou atmosféru. Mezi dobrovolníky bylo i několik žen z Ukrajiny, které ze své země se svými dětmi utekli před válkou. Stejný vánoční oběd s nimi komunita Sant'Egidio uspořádá na pravoslavné Vánoce 7. ledna.

Komunita Sant'Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě soucit s chudými a pomoc jim. V České republice vznikla Komunita Sant'Egidio v roce 1993 a dnes působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se zaměřuje na pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem.