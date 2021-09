V anketě Žebřík zvítězili Mňága a Ždorp, Tata Bojs, Dyk, Ztracený a Anna K.

Plzeň - V hudební anketě Žebřík, která dnes vyhlásila vítěze za dva ročníky, si odnesla cenu jako nejlepší zpěvačka shodně za oba roky Anna K. Zpěvákem loňského 28. ročníku, který se nemohl konat na jaře ani na podzim kvůli opatřením proti šíření koronaviru, se stal Vojtěch Dyk a nejlepší kapelou Mňága a Žďorp. Nejlepším zpěvákem roku 2020 je Marek Ztracený a jako nejlepší skupinu vyhodnotilo hlasování tisíců fanoušků Tata Bojs. Vyhlášení se uskutečnilo v plzeňském areálu DEPO2015.

“Na tento den jsme čekali od 10. března 2020, kdy jsme byli asi úplně první hudební akcí zrušenou z důvodu pandemie. Vyhlášení Žebříku jsme mohli v plné parádě uskutečnit až na čtvrtý pokus, všechny předchozí termíny zhatila hygienická opatření. Trochu symbolické je, že teď byl zase Žebřík jednou z vůbec prvních indoor akcí, konanou po rozvolnění. A o to víc si to všichni přítomní užili," řekl ČTK ředitel cen Žebřík Jarda Hudec.

Albem roku za rok 2019 se staly Třecí plochy skupiny Mňága a Žďorp, za loňský rok Freedom On Sale od Monkey Business. Nejlepší předloňskou skladbou byla podle fanoušků Nepopsaná, kterou nazpívaly Anna Julie Slováčková & Aura, za loňský rok vyhrála píseň Easy od zpěvačky Lenny a rapera Marpa. Objevem roku 2019 se stala skupina Jamaron, za loňský rok slovenská písničkářka Karin Ann.

Hudebním fanouškům se předloni nejvíce líbil videoklip My s Tomášem Klusem a Tamarou Klusovou a loni krátkometrážní audiovizuální dílko Kateřiny Marie Tiché Sami. Filmem roku 2019 byl podle diváků snímek Na střeše v režiii Jiřího Mádla a za loňský rok Meky od Šimona Šafránka. Akcí předloňského roku zvolila anketa Žebřík turné Tomáš Kluse Klusymfonie a loňskou koncerty Marka Ztraceného v pražské O2 Areně.

Za Annou K. skončila v roce 2019 i 2020 Ewa Farna, třetí místo obsadily Žofie Dařbujánová ,resp. Lenny. Zpěvákem "číslo 2" předloňského roku byl podle fanoušků Tomáš Klus, který skončil loni třetí. Za loňský rok obsadil druhé místo Miro Žbirka a trojkou za roku 2019 je Honza Křížek. Druhými nejposlouchanějšími kapelami byly v minulých dvou ročnících Vypsaná fixa, resp. Lucie. Třetí skončily v obou letech Monkey Business. "Stříbrná" alba roků byla Numbers od Mydy resp. Jedna nula od Tata Bojs, "bronzová" pak Revolter od Dymytry a Electricity od Skyline.

Letošní akce měla podtitul "Dva Žebříky v jednom" a do Plzně tentokrát přijelo více hudebních i filmových osobností než obvykle. "Díky konání na konci léta ji mohli organizátoři pojmout také jako open air festival a kromě autobusové haly byla velkoplošná obrazovka na nádvoří depa. Své čtyřicetiminutové bloky zahráli Anna K., Miro Žbirka, Michal Prokop s Framus Five, který na koncertě pokřtil novou desku Mohlo by to bejt nebe..., dále mladá kapela John Wolfhooker a Marpo za doprovodu TroubleGangu.

Během šestihodinové show, moderované hercem Markem Taclíkem a zpěvačkou Žofií Dařbujánovou, bylo rozdáno 54 sošek z dílny sochaře Václava Česáka. Hodinový záznam z finálového večera odvysílá 24. září ČT art. Organizátoři z magazínu iREPORT už připravují jubilejní 30. ročník, který by se měl konat, pokud to pandemická situace dovolí, 1. dubna 2022.

Veškeré výsledky jsou na www.anketazebrik.cz.