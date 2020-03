V Anglii jsou disciplinování, podle Čecha není třeba hned vše zakazovat

Londýn - Bývalý fotbalový brankář Petr Čech souhlasí s tím, jaký postup v boji s koronavirem zvolila britská vláda, která na rozdíl od řady zemí zatím nesáhla k drastickým opatřením jako třeba omezování pohybu. Podle poradce sportovního a technického úseku Chelsea jsou lidé v Londýně disciplinovaní a dodržují všechna nařízení. Sám Čech pracuje z domova a snaží se příliš nevycházet.

"Je to o dodržování pravidel a osobní odpovědnosti. Když má někdo symptomy, zůstane doma sedm až 14 dní bez výjimky. Když se toto pravidlo dodržuje, není z mého pohledu potřeba všechno hned zakazovat," uvedl Čech v rozhovoru pro ČTK a Právo zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

V Británii je podle posledních zpráv přes 3000 potvrzených případů nákazy a 144 lidí tam na nemoc COVID-19 zemřelo. "Teď nastala chvíle, kdy se vir rozšiřuje nejvíce, tak přišla další opatření. Nemám důvod nevěřit odborníkům a vědcům, kteří vládě dávají podněty k postupu ohledně řešení této krizové situace. Až čas ukáže, kdo zvolil nejlepší rozhodnutí," konstatoval hráč s nejvíce starty za českou reprezentaci.

Lidé v Londýně podle něj vládní nařízení pečlivě dodržují. "Podle doporučení do divadla, kina, restaurace a hospod nikdo nechodí a vyhýbá se zbytečnému shromažďování. Roušky nejsou povinné. Lidé jsou zatím velmi disciplinovaní a snaží se dodržovat pravidla nastavená vládou," řekl.

"Jakmile má někdo symptomy, zůstává doma v izolaci a neběhá k doktorům ani na testy. To se děje až v případě takového zhoršení stavu, při kterém musí být daný člověk hospitalizován. Hodně to pomáhá zdravotníkům v tom, aby měli čas, energii a místo pro ty, kteří to potřebují," dodal sedmatřicetiletý Čech, který ve vedení Chelsea pracuje od konce profesionální kariéry, kterou uzavřel vloni v létě.

Svou kancelář přesunul ze stadionu Stamford Bridge do domácích podmínek. "Podle nařízení všichni, co můžou, pracují z domova. Já nejsem výjimka. Kancelář se dá jednoduše zařídit doma. Tým je momentálně v izolaci kvůli potvrzení koronaviru u jednoho z hráčů (Callum Hudson-Odoi). Pak se uvidí, jaká budou pravidla a nařízení. Osobně pokud nikam nemusím, jsem doma, abych zbytečně nedával šanci viru se rozšířit," řekl Čech.

Vzhledem k práci z domova má i více času na koníčky, na sociální síti bylo k vidění video, jak cvičí na bicí. "Výhodou práce z domova je možnost si odpočinout od práce a udělat něco pro sebe, jakmile se objeví šance. Zažívám to poprvé a snažím se tohoto skloubení využít," poznamenal bývalý gólman Blšan, Sparty Praha, Rennes, Chelsea a Arsenalu.

Premier League je kvůli pandemii přerušená nejméně do 30. dubna. "Pak se uvidí podle vládních nařízení, co bude možné dělat. Zatím nepadlo rozhodnutí o tom, jak se bude liga dohrávat. Pokud však týmy nebudou moci trénovat, tak to bude komplikované samo o sobě," připustil Čech. Podle něj může mít odklad soutěží vliv i na letní přestupy. "Těžko někdo vymění dres, když neví, jaká situace v dané zemi vůbec bude," podotkl.

Přerušení ligy považuje za jednoznačně lepší variantu než hrát zápasy bez diváků. "Fotbal se dá hrát pouze v případě, že jsou hráči k dispozici. Když máte půlku ligy v izolaci, tak to nejde ani bez diváků. Přerušit bylo jediné rozumné rozhodnutí, protože jinak by liga nebyla fér. Někteří by hráli a druzí to pak dohrávali podle možností. Fotbal se navíc hraje pro lidi, takže to bez diváků ani není ono," prohlásil Čech.

Souhlasí s rozhodnutím na příští rok posunout letní Euro, které bude hostit i Anglie. "Reakce na odložení jsou v Británii jedině pozitivní. Připravit Euro 2020 v těchto podmínkách nebylo možné, rozhodnutí je jednoznačně správné. Zároveň dovolí jednotlivým ligám, aby se přes léto dohrály. Samozřejmě za předpokladu, že to umožní situace," dodal.