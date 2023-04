V americkém Phoenixu jezdí stovky aut bez řidiče, vyzkoušet si je může každý

Phoenix (USA) - "Nesahejte, prosím, na volant," varuje nápis v autě, které bez řidiče projíždí centrem amerického Phoenixu. Autonomní taxi, které si hledá cestu odpolední dopravou, není v arizonské metropoli ničím výjimečným. Jezdí jich tu stovky a vyzkoušet si je může úplně každý. Zcela bez chyb ale technologie zatím není, a tak se zájemci může stát třeba to, že ho vůz "nebude chtít" nechat vystoupit.

Arizona patří spolu se sousední Kalifornií v USA k nejoblíbenějším destinacím technologických společností pro testování autonomních aut. Přispívá k tomu zdejší téměř vždy dobré počasí a rovinatá krajina v okolí Phoenixu, které usnadňují jízdu, a v neposlední řadě i legislativa, která je k firmám a jejich novinkám velmi vstřícná.

V současnosti tak ve státě se 7,3 milionu obyvatel, který leží na jihozápadě USA, samořízená auta zkouší 11 společností, včetně Cruise, dceřiné firmy General Motors, nebo Waymo, která stejně jako Google spadá pod Alphabet. A právě Waymo od konce loňského roku v centru Phoenixu nabízí možnost vyzkoušet si některý z vozů bez řidiče i široké veřejnosti. Stačí si stáhnout aplikaci a vůz si objednat.

Že je auto poněkud jiné, je zřejmé už na první pohled. Bílý elektrický Jaguar má totiž "výrůstky" v okolí předních i zadních světel a především velkou nástavbu na střeše, která vzdáleně připomíná několikapatrový svatební dort. Jsou v nich zabudované některé z více než dvou desítek kamer, které spolu s radary a laserovými lidary autu dávají přehled o tom, co se děje ve všech směrech okolo něj. Díky tomu se ve dvou ohraničených zónách - v centru Phoenixu a některých jeho příměstských čtvrtích - pohybuje samostatně, aniž by za volantem musel sedět člověk připravený v případě potřeby zasáhnout.

Naopak, před jakýmkoliv dotykem volantu firma výslovně varuje, čehož si člověk všimne hned, jak vůz s pomocí bluetoothu přes aplikaci otevře a usadí se. "Dobré odpoledne," pozdraví cestujícího ženský hlas. "Prosím, ujistěte se, že jste si zapnuli pás," pokračuje. Když se pasažér trochu zorientuje, zjistí, že pás je zapnutý i na místě řidiče, které ale zeje prázdnotou.

Ženský hlas upozorní i na to, že bude-li to třeba, je možné se stiskem tlačítka na předním nebo zadním displeji spojit s operátorem. Pasažér si také může upravit nastavení klimatizace a sedadla nebo zvolit hudbu, kterou chce poslouchat. Pak už stačí dotykem displeje zahájit jízdu.

Její velkou část automatický řidič - který, jak poznamenávají zástupci firmy, není nikdy "opilý, ospalý nebo roztěkaný" - zvládá bez problémů. Plynule si poradí se semafory, přejížděním z pruhu do pruhu i zpomalovacími prahy. Při najíždění na hlavní silnici ale někdy opakovaně přidává plyn a hned v zápětí brzdí, jakoby se rozmýšlel, jestli se stihne zařadit.

Během 4,8 míle (7,7 kilometru) dlouhé cesty, která vyšla na 5,4 dolaru (116 Kč) systém úzkostlivě dodržuje maximální rychlost 35 mil v hodině (56 kilometrů v hodině), čímž brzdí řadu ostatních řidičů, kteří navzdory předpisům chtějí jet rychleji, a tak vůz raději objíždějí vedlejším pruhem.

Cestujícímu, kterého po celou dobu v autě sledují kamery, autonomní vůz dává možnost nahlédnout na provoz tak, jak ho vidí sám. Displeje totiž během jízdy ukazují mapku, na níž se pohybují Waymo a bílé obdélníčky, které představují ostatní auta. Modře je vidět už ujetá trasa, zeleně ta plánovaná. Displeje také informují o očekávané době příjezdu.

Když se jízda blíží ke konci, upozorní na to cestujícího i ženský hlas. "Nezapomeňte si své věci," doplní. Vystoupit z auta ale někdy může být pěkný oříšek. V případě dopisovatele ČTK totiž vůz u restaurace s rychlým občerstvením, kde měla jízda skončit, sice přibrzdil u okraje silnice, ale nezastavil zcela, a pak se znovu rozjel, aniž by bylo možné vůz opustit. Waymo následně objelo kolem dokola celý blok, aby na stejném místě ten samý manévr zopakovalo, což pak - už bez pasažéra, který mezitím vystoupil - udělalo ještě do třetice.

Při cestě zpět se zase automatický řidič, který podle provozovatele najezdil už přes 20 milionů mil (32 milionů kilometrů) na veřejných silnicích, po nástupu pasažéra "zarazil" u jednosměrné uličky, v níž si lidé z auta objednávají rychlé občerstvení. Zatímco člověk by v tu chvíli vůz prostě otočil, automat přes minutu nedělal nic; jen stál na místě. Pak se na displeji objevil text: "Náš tým pracuje na tom, abyste se dal do pohybu." Až po další chvilce auto vycouvalo a prostor rychlého občerstvení opustilo.

O podobných problémech s taxi Waymo i konkurenčními Cruise tento měsíc informovala také agentura AP. Jeden vůz podle ní zůstal stát několik minut uprostřed ulice, a blokoval tak provoz, další zase opakovaně minul svou cílovou destinaci. "Očekávané věci jsou (pro autonomní vozy) snadné, ale obavy vzbuzují neočekávané problémy, na které lidé umí reagovat v reálném čase," řekl agentuře odborník na dopravu Nico Larco.

Operátorka, s níž dopisovatel ČTK hovořil při cestě zpět, upozornila, že se běžně může stát, že někde auto několik desítek vteřin zůstane stát. Za jeho rozjetím podle ní přes upozornění na displeji nestál žádný člověk, protože vůz "dělá všechna jízdní rozhodnutí sám". Zároveň zdůraznila, že při jeho rozhodování je tou nejvyšší prioritou bezpečnost.

Podle statistik amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) byly různé autonomní vozy v Arizoně mezi červencem 2021 a polovinou února letošního roku účastníky dopravní nehody 33krát. Kdo v daných případech nehodu způsobil, úřad neuvádí. Waymo ale před dvěma lety zveřejnilo výsledky počítačových simulací desítek skutečných nehod, které se staly v jednom z regionů Arizony. A tvrdí, že kdyby alespoň jeden z vozů, které se srazily, byl její, k drtivé většině z těchto nehod by vůbec nedošlo.

Také NHTSA si od plně autonomních automobilů budoucnosti slibuje výrazné snížení počtu dopravních nehod, které si jen loni v USA vyžádaly přes 46.000 životů. V drtivé většině případů - 94 procent - v nich totiž hraje roli lidská chyba. "Tyto technologie pomohou chránit řidiče a cestující, stejně jako cyklisty a chodce," věří americký úřad.

Budoucnost, kdy se samořízená auta stanou běžnou záležitostí, je ale podle pozorovatelů vzdálená ještě nejméně léta, dost možná i více než dekádu. Díky tomu ale budou mít autonomní vozy dost času, aby se dokázaly naučit nechat zákazníka vystoupit tam, kde potřebuje.