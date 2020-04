V Alzheimercentru Ostrava se nakazili tři vojáci koronavirem

Praha - Při pomoci Alzheimercentru Ostrava se zvládáním nákazy nového typu koronaviru se nakazili tři vojáci. Nemají žádné příznaky, nyní jsou v karanténě. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Armáda do centra, kde byla nákaza prokázána u desítek pacientů i u personálu, poslala 15 vojáků.

Onemocnění podle Dvořákové odhalily povinné testy, které vojáci absolvovali při střídání. Sami příznaky nemoci nepociťují. Podle mluvčí byla posílena pravidla, která musí vojáci v zařízení dodržovat.

"Dodržujeme přísná bezpečnostní a hygienická opatření. Průběžně je přizpůsobujeme situaci. Přesto se nám nemoc nevyhnula a tři naši vojáci byli pozitivně testováni," uvedla armáda k onemocnění vojáků na twitteru.

Vláda na pomoc domovům se sociální péčí vyčlenila 360 vojáků, později umožnila, aby armáda pomáhala i ve zdravotních zařízeních, která poskytují následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči. Vykonávat mohou pomocné práce, ke kterým nepotřebují zvláštní odborné znalosti.

Do Alzheimercentra Ostrava, kde se postupně nakazilo více než 70 klientů a personálu, armáda vyslala 15 vojáků, pomáhat v něm budou do konce nouzového stavu. V úterý odjelo dalších deset příslušníků české armády do mariánskolázeňské nemocnice. V dalších zařízeních zatím vojáci nasazeni nejsou. Do řešení krize spojené s koronavirem se ale zapojují například při střežení hranic či při testování.