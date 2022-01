V Almaty byla dnes ráno znovu slyšet střelba, tvrdí média

Nur-Sultan/Almaty - V kazachstánském městě Almaty byla dnes ráno znovu slyšet střelba. Informoval o tom server stanice BBC v ruském jazyce a agentura Interfax. Není jasné, v jaké části města se střílelo. Spojené státy dnes oznámily, že umožní zaměstnancům, kteří nejsou nezbytní pro chod generálního konzulátu v Almaty, opustit město, napsala agentura Reuters. Kazachstánské ministerstvo vnitra dnes ráno oznámilo, že od počátku nepokojů bezpečnostní složky zadržely bezmála 4300 lidí. Mezi zadrženými jsou i cizinci, kteří zřejmě pochází z okolních států.

Kazachstánská bezpečnostní rada dnes ráno informovala, že policie zatkla bývalého šéfa kontrarozvědky a někdejšího premiéra Karima Masimova. Masimov, který velel tajné službě od září roku 2016 a zastával funkci premiéra v letech 2007 až 2012 a 2014 až 2016, byl s dalšími osobami zadržen podle prohlášení již ve čtvrtek a čelí vyšetřování z vlastizrady.

Podle agentury TASS v hlavním městě znovu začalo fungovat dnes ráno pevné připojení k internetu, to mobilní bylo nefunkční. Připojení k internetu přestalo fungovat v pátek. Podle ministerstva obchodu obchodní řetězce v pěti velkých kazachstánských městech začaly znovu přijímat platby kartou.

"Američtí občané by si měli být vědomi toho, že násilné protesty mohou výrazně ovlivnit konzulární služby poskytované velvyslanectvím Spojených států, a to včetně pomoci americkým občanům, již odjíždějí z Kazachstánu," uvedlo americké ministerstvo zahraničí. To umožní "dobrovolný odchod" zaměstnancům konzulátu v Almaty, pokud nejsou nezbytní pro řešení mimořádných situací a chod pracoviště. Odjet budou smět i všichni rodinní příslušníci amerických zaměstnanců a diplomatů.

Kazachstánem v posledních dnech otřásly nepokoje, označované za nejhorší od dosažení nezávislosti bývalé sovětské republiky před třemi desetiletími. Nepokoje si podle kusých zpráv úřadů vyžádaly nejméně desítky mrtvých a stovky zraněných. Protesty vypukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily, a to se dotklo většiny motoristů v regionu.