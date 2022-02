V akrobatickém lyžování bude mít na ZOH Česko jen skikrosařku Kučerovou

Peking - Skikrosařka Nikol Kučerová bude nakonec jedinou českou zástupkyní v olympijských soutěžích v akrobatickém lyžování, které dnes kvalifikací boulařek začaly na hrách v Pekingu. Druhá kvalifikovaná skikrosařka Diana Cholenská musí na operaci zraněného kolena a akrobatický skokan na lyžích Nicholas Novak sice splnil kvalifikační kritéria, ale nevešel se mezi pětadvacítku účastníků. Číňané budou sledovat americkou rodačku Eileen Guovou, která bude útočit na medaile na U-rampě, ve slopestylu i v Big Airu.

Dvaatřicetiletá Kučerová se chystá na třetí olympijský start. V Soči 2014 byla čtyřiadvacátá, před čtyřmi lety v Pchjončchangu čtrnáctá. Při nedávné on-line tiskové konferenci žertovala, že by se mohla zase zlepšit o deset příček. "Jasně že chci minimálně do semifinále a v semifinále bojovat o finále," dodala pak vážněji. V aktuální sezoně Světového poháru byla nejlépe sedmá v prosinci v italském Innichenu.

Do Číny se vydá až 8. února, protože skikros je na programu 17. února. První olympijskou medaili se pokusí získat úřadující mistryně světa a vedoucí žena Světového poháru Sandra Näslundová ze Švédska. Minule v Pchjongčchangu byla čtvrtá, před osmi lety v Soči pátá. Mezi muži je největším favoritem Švýcar Ryan Regez, který vyhrál v této sezoně tři závody SP.

Před tím se bude bez české účasti bojovat o medaile v dalších akrobatických disciplínách. Domácí hvězdou by se mohla stát osmnáctiletá Guová, která sice vyrostla v Kalifornii, ale v roce 2019 se rozhodla reprezentovat rodnou vlast své matky. "Je to jedinečná životní příležitost moci propagovat sport, který miluji. Doufám, že prostřednictvím lyžování budu spojovat lidi, podporovat porozumění, vytvářet komunikaci a přátelství mezi národy," vykládala tehdy dívka, která je nyní vidět na billboardech po celé Číně. Konkurovat by jí mohla například Estonka Kelly Sildaruová, která byla s Guovou na pódiu ve všech třech disciplínách na X Games.

Olympijské zlato v jízdě v boulích bude obhajovat legendární Kanaďan Mikaël Kingsbury. Šestinásobný mistr světa potvrdil svou formu v lednu, kdy získal jubilejní sté medailové umístění ve Světovém poháru. V cestě za obhajobou by mu mohli stát především Japonec Ikuma Horišima a Australan Matt Graham.

V ženských boulích obhajuje zlato Francouzka Perrine Laffontová, vítězka minulého ročníku Světového poháru. V aktuální sezoně elitního seriálu je ale zatím v čele teprve sedmnáctiletá Japonka Anri Kawamuraová. V akrobatických skocích patří k favoritům domácí Číňané. Nově je v olympijském programu soutěž smíšených týmů.

Celkem se v akrobatickém lyžování rozdělí třináct sad medailí. Většina disciplín se bude odehrávat v areálu Ken-tching Snow Park, jen Big Air bude v Pekingu.