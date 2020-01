V Afghánistánu spadlo letadlo; zatím se neví, komu patřilo

Kábul - Ve východním Afghánistánu dnes spadlo letadlo. Informovala o tom s odkazem na policejní zdroje agentura AFP. Osud cestujících ani posádky není podle médií znám. Podle předchozích zpráv letadlo patřilo letecké společnosti Ariana Afghan Airlines a mělo na palubě přes 80 lidí. Vedení společnosti to ale popřelo. Informace o pádu letadla je ale podle ní pravdivá. Stroj se zřítil do oblasti kontrolované radikálním hnutím Tálibán, které tvrdí, že patřil americké armádě a že o život přišlo pět až sedm vojáků. Americká armáda zprávu o letadle ověřuje, napsala agentura AP.

Podle policie a místních zdrojů stroj spadl do odlehlé horské oblasti ovládané Tálibánem. Letěl podle všeho na trase mezi Kábulem a Herátem na západě země.

Stroj se zřítil v okrese Deh Yak na východě provincie Ghazní. Zprávu o pádu letadla potvrdil mluvčí guvernéra. Podle něj se stroj zřítil kolem 13:00 místního času (asi 9:30 SEČ). Řekl, že se zatím neví, zda se jednalo o civilní nebo vojenské letadlo.

Šéf letecké společnosti Ariana ale popřel, že letadlo patřilo těmto aerolinkám. "Stala se letecká nehoda, ale to letadlo nepatří společnosti Ariana. Oba její dnešní lety - z Herátu do Kábulu a z Herátu do Dillí - jsou v pořádku," citovala ředitele agentura Reuters.

Mluvčí Tálibánu sice řekl, že se lidé z hnutí zatím k vraku nedostali, ale na twitteru se objevila informace, podle níž Tálibán tvrdí, že spadlo americké vojenské letadlo. Byli v něm dva piloti, celkem pět až sedm lidí a na místě se údajně našel jeden americký doklad totožnosti.

Mluvčí americké armády Beth Riordanová řekla, že zatím není jasné, komu letadlo patřilo, a že armáda zprávu ověřuje. Agentura AP připomíná, že na sociálních sítích kolují snímky vraku, který může být zbytkem bombardéru, který americká armáda využívá při monitorovacích letech nad Afghánistánem.