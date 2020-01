V Afghánistánu spadlo letadlo USA, Tálibán se hlásí k sestřelu

Kábul - V oblasti kontrolované radikálním hnutím Tálibán ve východním Afghánistánu dnes spadlo letadlo americké armády. S odvoláním na americké představitele to uvedla agentura Reuters. Podle ní se Tálibán přihlásil k sestřelu letounu s vojáky Spojených států na palubě. Patrně se tak nepotvrdily prvotní zprávy o tom, že letadlo patřilo letecké společnosti Ariana Afghan Airlines a mělo na palubě přes 80 lidí.

Podle policie a místních zdrojů stroj spadl do odlehlé horské oblasti ovládané Tálibánem v okrese Deh Jak na východě provincie Ghazní. Zprávu o pádu letadla potvrdil mluvčí guvernéra. Podle něj se stroj zřítil kolem 13:00 místního času (asi 09:30 SEČ). Mluvčí v té době uváděl, že neví, zda se jednalo o civilní nebo vojenské letadlo.

Podle zdrojů agentury Reuters, které si přály zůstat v anonymitě, se zřítil malý letoun amerického vojenského letectva. Dosud však neexistují žádné náznaky toho, že letadlo sestřelil nepřítel. Jeden ze zdrojů uvedl, že na palubě bylo méně než deset lidí.

"Letadlo na výzvědné misi bylo sestřeleno (...) v oblasti Deh Jak v provincii Ghazní," uvedl v prohlášení mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid s tím, že na palubě byli příslušníci americké armády, včetně vysokých důstojníků. Podle agentury AFP mluvčí dříve v souvislosti s pádem letadla hovořil pouze o havárii, informaci o sestřelu doplnil až později.

Snímky trosek z údajného místa havárie, zveřejněné na sociálních sítích, ukazují, že by se mohlo jednat o stroj E-11A kanadského výrobce Bombardier. Podle afghánských vojenských činitelů je místo dopadu Tálibánem kontrolované pouze zčásti a míří k němu jednotky afghánské armády.

Šéf letecké společnosti Ariana už dříve v průběhu dne popřel, že by letadlo patřilo této aerolinkám. "Stala se letecká nehoda, ale to letadlo nepatří společnosti Ariana. Oba její dnešní lety - z Herátu do Kábulu a z Herátu do Dillí - jsou v pořádku," citovala ředitele agentura Reuters.

Pentagon se k pádu letounu zatím přímo nevyjádřil. Odmítl však, že by zemřeli vysocí důstojníci americké armády.