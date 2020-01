V Afghánistánu spadlo letadlo, Tálibán se hlásí k jeho sestřelu

Kábul - V oblasti kontrolované radikálním hnutím Tálibán ve východním Afghánistánu dnes spadlo letadlo. Tálibán tvrdí, že sestřelil letoun s americkými vojáky na palubě, uvedla agentura Reuters; jiné zdroje citují mluvčího Tálibánu, který hovoří o havárii. První zprávy informovaly o tom, že letadlo patřilo letecké společnosti Ariana Afghan Airlines a mělo na palubě přes 80 lidí, vedení společnosti to ale popřelo. Americká armáda zprávu o letadle ověřuje, napsala agentura AP.

Podle policie a místních zdrojů stroj spadl do odlehlé horské oblasti ovládané Tálibánem. Letěl podle všeho na trase mezi Kábulem a Herátem na západě země.

Stroj se zřítil v okrese Deh Yak na východě provincie Ghazní. Zprávu o pádu letadla potvrdil mluvčí guvernéra. Podle něj se stroj zřítil kolem 13:00 místního času (asi 09:30 SEČ). Řekl, že se zatím neví, zda se jednalo o civilní nebo vojenské letadlo.

Tálibán následně podle Reuters uvedl, že sestřelil letadlo s americkými vojáky na palubě. Všichni členové posádky podle hnutí zemřeli, včetně vysoce postavených důstojníků.

Šéf letecké společnosti Ariana popřel, že letadlo patřilo těmto aerolinkám. "Stala se letecká nehoda, ale to letadlo nepatří společnosti Ariana. Oba její dnešní lety - z Herátu do Kábulu a z Herátu do Dillí - jsou v pořádku," citovala ředitele agentura Reuters.

Mluvčí americké armády Beth Riordanová řekla, že zatím není jasné, komu letadlo patřilo, a že armáda zprávu ověřuje. Agentura AP uvádí, že na sociálních sítích kolují snímky vraku, jenž může být zbytkem bombardéru, který americká armáda využívá při monitorovacích letech nad Afghánistánem.