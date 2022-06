V Afghánistánu po zemětřesení pokračují záchranné práce, zapojuje se OSN

Kábul - V Afghánistánu dnes pokračují záchranné a pátrací operace po ničivém středečním zemětřesení o síle 6,1 stupně, jež zabilo více než 1000 lidí a dalších 1500 jich zranilo. Pod sutinami převážně hliněných domů je uvězněn neznámý počet lidí. Islamistické hnutí Tálibán, které je v Afghánistánu skoro rok u moci, požádalo mezinárodní společenství o pomoc. Podle BBC do zasažených míst míří humanitární pomoc OSN.

Nejvíce potvrzených obětí má východoafghánská provincie Paktika a přilehlá provincie Chóst. OSN se snaží přeživším poskytnout potravinovou pomoc a přístřeší. Záchranné práce komplikují silný déšť a nepřístupný terén. Záchranáři a přeživší BBC řekli, že v blízkosti epicentra zemětřesení jsou popadané telefonní věže a zcela zničené vesnice a silnice. Obávají se, že bilance mrtvých ještě poroste.

V Afghánistánu jde o nejtragičtější zemětřesení za dvě dekády a řešení jeho následků představuje značnou výzvu pro Tálibán, který se v zemi ujal moci v polovině loňského srpna po bleskové ofenzivě v době, kdy ze země po 20 letech odcházeli poslední vojáci USA a jejich spojenců.

Epicentrum středečního zemětřesení se nacházelo na východě Afghánistánu, 44 kilometrů od města Chóst poblíž hranic s Pákistánem. Podle svědků byly otřesy cítit v afghánském hlavním městě Kábulu i pákistánské metropoli Islámábádu.

Afghánistán se nachází uprostřed humanitární a hospodářské krize. Vysoce postavený představitel Tálibánu Abdul Kahár Balchí uvedl, že vláda "není schopna finančně pomoci lidem v takovém rozsahu, jaký je potřeba". Dodal, že pomáhají humanitární agentury, sousední státy a světové mocnosti, avšak pomoc je třeba zintenzivnit, jelikož šlo o velmi ničivé zemětřesení.

Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že OSN byla v souvislosti s katastrofou "plně mobilizována". Zdravotnické týmy, zdravotnický materiál, potraviny a nouzové přístřešky jsou podle představitelů OSN na cestě k potřebným.

Místní obyvatelé v rozhovoru s agenturou Reuters popsali rozsah zkázy. "Zničilo to domy našich sousedů," uvedl Fajsal. "Když jsme tam dorazili, bylo tam hodně mrtvých a zraněných," dodal. "V každé ulici uslyšíte lidi truchlit nad svými blízkými," řekl novinář z provincie Paktika. Jeden z lékařů v Paktice uvedl, že mezi oběťmi jsou i zdravotníci. "Před zemětřesením jsme neměli dostatek lidí a zařízení a teď zemětřesení zničilo i to málo, co jsme měli," řekl. "Nevím, kolik našich kolegů je ještě naživu," dodal.

V severním Afghánistánu a sousedním Pákistánu jsou zemětřesení častá, především v oblasti horského pásma Hindúkuš, kde se střetávají tektonické desky - eurasijská a indická. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb. V posledních deseti letech podle informací Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) při zemětřeseních v Afghánistánu zahynulo více než 7000 lidí.