Praha - V Afghánistánu bylo dnes zraněno při útoku na hlídku pět českých vojáků. Jeden byl zraněn těžce, po operaci je mimo ohrožení života. Další voják zůstává v nemocnici. Tři vojáci byli z nemocnice propuštěni a vrátili se ke své jednotce. Atentátníci zaútočili v okolí základny Bagrám automobilem naloženým výbušninami na obrněný vůz českých vojáků. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Ministr obrany Lubomír Metnar vojákům poděkoval za odvahu a odhodlání. "Zaslouží si naši podporu a velké uznání," napsal na twitteru.

Na začátku srpna zahynuli v Afghánistánu při sebevražedném útoku tři čeští vojáci. Lidové noviny dnes napsaly, že české speciální síly na spolupachatele srpnového atentátu zaútočily. Podle deníku jeden z nich zemřel, další byl zajat. Česká televize uvedla, že mrtvých a zajatých bylo více. Někteří odborníci únik informací kritizovali, pro české vojáky v Afghánistánu podle nich může znamenat ohrožení. Vedení armády ani ministerstvo obrany informace médií nepotvrdilo.

"Pět našich vojáků bylo dnes zraněno v Afghánistánu. Jsem si jistý, že dostávají maximální péči a přeji všem rychlé zotavení. Jsme myšlenkami s nimi a s rodinami. Děkuji vojákům za odvahu a odhodlání dostát svým povinnostem," uvedl Metnar.

Atentát se odehrál dnes ve 14:20 českého času. "Útok byl způsoben civilním vozidlem naloženým výbušninou, která byla iniciována v bezprostřední blízkosti vozidla patroly. Následkem výbuchu se obrněné vozidlo MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) převrátilo a bylo zraněno pět českých vojáků osádky," uvedla Dvořáková. "Čtyři vojáci V. B. (1985), M. J. (1984), M. S. (1976), M. Š. (1992) byli lehce zraněni a jeden voják D. K. (1983) byl zraněn těžce," dodala.

Vojáci byli na místě ošetřeni a následně letecky přepraveni do vojenské nemocnice na základně Bagrám. Lékaři již tři z nich z nemocnice propustili. Vrátili se ke své jednotce, další voják s lehkým zraněním zůstává na pozorování. "Těžce raněný voják byl operován a nyní je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života," dodala Dvořáková. Rodiny byly o události informovány.

Česká republika měla do léta v Afghánistánu vojáky, kteří působili na základně Bagrám a v Kábulu. Do země mohla armáda vyslat až 250 svých příslušníků. V červnu Sněmovna schválila rozšíření mandátu o dalších 140 vojáků. Podle webových stránek armády bylo na začátku října v Afghánistánu již 346 vojáků. Armádní plány předpokládaly vyslání nové jednotky do province Lógar, kde by Češi cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

Nejpočetnější jednotka působí na spojenecké základně Bagrám. Na starosti má její vnější ochranu. Vyjíždí proto do několikakilometrového okolí. Právě při jedné z těchto hlídek byli dnes vojáci zraněni. Za úkol při nich mají například zabraňovat raketovým útokům na základnu nebo zjišťovat zpravodajské informace.

Od dubna okolí Bagrámu hlídá 10. strážní rota tvořená především příslušníky 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora. Jejich úkol v těchto dnech končí a nahrazují je vojáci 11. strážní roty, kterou tvoří hlavně vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

Kromě srpnového útoku čelili čeští vojáci vážným incidentům například v létě 2014. Po útoku sebevraha zemřelo tehdy v červenci pět Čechů. Zanedlouho poté byla vystavena útoku i další jednotka českých vojáků, vážně zraněn byl jeden z členů hlídky.