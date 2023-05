V Aeru začala výroba letounů L-39NG pro LOM Praha, první dva budou v roce 2024

Odolena Voda (u Prahy) - V Aeru Vodochody dnes oficiálně začala sériová výroba čtyř cvičných letounů L-39NG pro LOM Praha, první dva budou hotové koncem roku 2024, další dva v roce 2025. Sloužit budou k výcviku vojenských pilotů. Novinářům to dnes v Aeru řekli prezident Aera Vodochody Viktor Sotona a ředitel státní společnosti LOM Praha Jiří Protiva. Podle dřívějších informací za čtyři letouny včetně například pozáruční podpory nebo vybavení LOM Praha zaplatí 2,1 miliardy korun.

Stávajícím Albatrosům L-39C, které provozuje Centrum leteckého výcviku LOM Praha, končí technická životnost. Nové letouny zajistí kontinuitu výcviku pilotů. "Pro nás je důležité, že neměníme platformu, že zůstáváme u L-39. Proč bychom ji taky měnili, když se nám v minulosti velice osvědčila a jsou na ní pozitivní reference nejenom z české armády, ale i ze zahraničí," uvedl Protiva.

LOM Praha a Aero Vodochody uzavřely kontrakt na dodávku čtyř podzvukových letounů L-39NG loni v listopadu. Podle Sotony je zakázka pro českou státní společnost nesmírně důležitou referencí a zároveň umožní přímo sbírat informace z provozu.

V Aeru nyní pokračuje výroba prvních sériově vzniklých letounů L-39NG, a to pro Vietnam. Dodání prvních kusů bude za několik měsíců. Celkově Aero letos plánuje dokončit výrobu deseti kusů strojů L-39NG, příští rok by to mělo být 16 kusů a v dalších letech může kapacita výroby na nedávno spuštěné výrobní lince stoupnout až na dva letouny měsíčně.

Společnost má nyní objednávky na 34 kusů, mezi zákazníky je například Maďarsko. Podle Sotony jsou rozjednány další kontrakty, mimo jiné například se Slovenskem.